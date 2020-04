LeBron partage un appel Zoom sur la distanciation sociale avec des amis du secondaire

LeBron James, comme la plupart des gens qui se livrent à une distanciation sociale dans le but de ralentir la propagation de la pandémie de coronavirus, manque ses amis. Bien que ce soit l’occasion pour les gens de passer du temps ensemble, il y a quelque chose à dire pour se connecter avec vos amis et sortir de la bulle familiale. Mais en 2020, il existe de nombreuses technologies disponibles pour se connecter avec des personnes importantes dans notre vie. Les Lakers de Los Angeles et les Clippers de Los Angeles utilisent tous deux Zoom pour avoir des appels vidéo et des séances d’entraînement, mais James l’utilise également pour se connecter avec ses amis, tels que ses coéquipiers du lycée de Saint-Vincent-St. Mary’s.

James est surtout resté occupé avec des séances d’entraînement dans son gymnase à la maison, des sessions IG Live occasionnelles et, bien sûr, une bonne quantité de vin.

.