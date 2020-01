LeBron plaisante sur le fait que les Lakers ont abandonné «trop» pour Davis après leur victoire sur NOLA

LeBron James était d’humeur à être mesquin après une autre performance monstrueuse d’Anthony Davis face à l’ancienne équipe de Davis, les New Orleans Pelicans. Bien qu’il semble presque stupide maintenant que les Lakers de Los Angeles sont un leader de la Conférence de l’Ouest 28-7, il n’était pas rare que les Lakers abandonnent beaucoup trop pour Anthony Davis. James a pris pour cible ceux qui ont suggéré en tant que tels dans la nuit que les Lakers ont joué les joueurs qu’ils ont abandonnés dans le commerce pour Davis dans Lonzo Ball, Brandon Ingram et Josh Hart.

Bien que l’ancien dans Ingram and Ball ait eu de solides performances, cela n’avait pas d’importance car les Lakers étaient tête et épaules au-dessus des Pélicans en grande partie à cause des 46 points de Davis. Après le match, LeBron s’est assuré de souligner à quel point Davis est différent et le prix des trois joueurs, ainsi que les futurs choix de repêchage et échanges de choix, valaient plus que la peine de faire appel à Davis à un joueur de niveau MVP.

Les Lakers ont semblé excellents au cours des derniers matchs et ont augmenté leur avance au cours de leurs deux derniers matchs, mais ils ont également laissé leurs adversaires y revenir car leur banc n’a pas été en mesure de maintenir les devants souvent créés par James et Davis.

.