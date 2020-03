LeBron pourrait avoir aidé à convaincre ESPN de sortir “The Last Dance” au début

Cela peut sembler il y a des semaines, mais ce n’est que jeudi que la star des Los Angeles Lakers, LeBron James, est apparue sur Road Trippin de Richard Jefferson et Channing Frye et a suggéré à ESPN de reporter la date de sortie du documentaire Michael Jordan “The Last Dance”.

“Je vous dis, s’ils ont publié cette chose en ce moment, les vues?” Dit James. “Écoutez, si je suis Michael Jordan, je vais là-bas et je fais une conférence téléphonique et je me dis,” OK, quelle est la raison pour laquelle nous allons nous y tenir jusqu’en juin maintenant? Par rapport à maintenant, quand tout le monde est à la maison. »»

Quand le roi parle, les réseaux écoutent.

Il n’y aura peut-être pas de NBA en avril, mais les fans pourront revivre la dynastie des Chicago Bulls et la saison 1997-98.

ESPN a annoncé mardi qu’il allait augmenter la date de sortie du documentaire “The Last Dance” de juin à avril.

“Alors que la société navigue cette fois sans sports en direct, les téléspectateurs se tournent toujours vers le monde du sport pour s’échapper et profiter d’une expérience collective”, a déclaré ESPN dans un communiqué.

“Nous avons entendu les appels des fans nous demandant de repousser la date de sortie de cette série, et nous sommes heureux d’annoncer que nous avons pu accélérer le calendrier de production pour y parvenir. Ce projet célèbre l’un des plus grands joueurs et dynasties de tous les temps, et nous espérons qu’il pourra servir d’expérience de divertissement unificatrice pour remplir le rôle que les sports jouent souvent dans nos vies, racontant une histoire qui captivera tout le monde, pas seulement les amateurs de sport. »

Sur Twitter, SportsCenter a publié une vidéo avec des fans appelant à une sortie anticipée – et elle a commencé avec une version éditée du clip de Road Trippin avec James et Jefferson parlant de l’idée.

Dans le segment Road Trippin, Jefferson a demandé pourquoi ils suspendaient la sortie alors que le documentaire était terminé.

“C’est fait, c’est fait”, a déclaré Jefferson. “ESPN – Je sais que je ne veux pas me faire virer – mais relâchez (explétif)”

En partie en raison du résultat de James, Jefferson et de nombreux fans sur les réseaux sociaux qui le demandent, ESPN l’est.

La série en 10 parties devrait commencer le 19 avril.

