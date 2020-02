LeBron proclame Jayson Tatum «un problème absolu»

Bien que le duo puisse être ennemi sur le terrain, il est indéniable que la star de Los Angeles Lakers LeBron James et l’attaquant de Boston Celtics Jayson Tatum ont un profond respect pour le jeu de l’autre.

Et après l’éruption offensive de ce dernier en milieu de match contre les Lakers dimanche après-midi, ce respect est venu au premier plan, lorsque James a tenu à reconnaître la superstar naissante de son adversaire dans la défaite 114-112 des Celtics.

LeBron a publié un post Instagram après le concours montrant la paire appuyée contre la table du buteur, à la fois avec une seule manche sur chaque jambe et dans une pose presque identique.

James a déclaré que le produit Duke était «un problème absolu» dans toutes les lettres majuscules après l’image, suivi d’un avertissement de «continuer» et des hashtags «#YoungKing» et «#OnelegSleeveGang».

Bien que cela n’ait peut-être pas été suffisant pour livrer la victoire dimanche, il a attiré l’attention de presque tous les fans de la NBA que Boston – et en particulier Tatum – ont presque réussi à arracher la victoire à LeBron et à ses Lakers même sans le meneur de jeu Kemba. Marcheur.

“Le gamin est spécial”, a noté James après le match (via le journaliste de l’équipe de Boston, Marc D’Amico). “C’est évidemment une raison pour laquelle il est un All-Star pour la première fois, et il a été spécial toute l’année.”

Ses propres coéquipiers ont également été impressionnés, comme Jaylen Brown, qui a déclaré: «Tatum a atteint une nouvelle hauteur, mec… niveau superstar.»

Son coéquipier Gordon Hayward a accepté et était ravi de la couverture qu’il offre à ses autres coéquipiers.

«Ils essaient de retirer le ballon des mains de quelqu’un, alors ils laissent quelqu’un ouvert… Nous avons beaucoup d’armes, alors nous devons en profiter.»

Bien que Boston ait finalement échoué, le fait d’avoir vu Tatum faire un si grand pas en avant contre l’élite de la NBA ces dernières semaines a été un développement extrêmement important pour l’avenir des Celtics.

L’époque du vol sous le radar est peut-être révolue, mais il devient de plus en plus clair que le natif de St.Louis est plus que prêt à relever le défi.

À seulement 21 ans, la question de savoir si Tatum deviendra une superstar de la ligue semble réglée; maintenant, les fans et les adversaires tentent de savoir à quel point son plafond sera élevé – et s’il pourra être contenu.

