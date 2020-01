LeBron reconnaît que la routine a été brisée en regardant Bronny avant la perte

LeBron James s’est rendu à Springfield, dans le Massachusetts, pour voir son fils Bronny jouer lundi à 13 h HE au Basketball Hall of Fame. Après le match, il est ensuite retourné au Jardin TD pour rencontrer les Celtics de Boston à 19h30. Malgré avoir abandonné sa routine d’avant-match avec le voyage d’une journée, LeBron a déclaré à Bill Oram de The Athletic qu’il recommencerait la même chose.

Alors qu’il assistait au match de Bronny, LeBron a été témoin du malheureux incident d’un fan dans les tribunes jetant des bonbons ou du pop-corn à son fils alors qu’il enfonçait le ballon de basket au 3e quart. Ensuite, Lebron et ses Lakers ont été roulés par Kemba Walker et les Celtics par un score de 139-107. Mais LeBron n’a eu aucun regret suite à la défaite.

“Ce droit ici est tout secondaire quand il s’agit de ma famille”, a déclaré LeBron.

LeBron a lutté sur le terrain contre Boston, tirant seulement 5 sur 12 dans la nuit et manquant les deux pointeurs qu’il a tentés. Il a également retourné le ballon plus de quatre fois malgré une finition avec 15 points, 13 passes et sept rebonds. Anthony Davis n’a pas aidé non plus. Il a également terminé loin de ses moyennes statistiques avec neuf points et quatre tableaux.

Prochain rendez-vous pour LeBron et les Lakers: les New York Knicks au Madison Square Garden mercredi à 19h30. ET alors qu’ils cherchent à rebondir après une raclée de 32 points.

