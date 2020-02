LeBron rejoint 2 gardes de point d’élite comme seulement 3 sur la liste exclusive

LeBron James est maintenant le troisième joueur de l’histoire de la NBA avec 18 000 points, 9 000 passes et 2 000 interceptions. Il rejoint John Stockton et Chris Paul comme les trois seuls joueurs à avoir atteint ces chiffres combinés. LeBron a récolté les points et les passes décisives avant la défaite des Lakers de Los Angeles contre Houston, mais a dépassé le seuil des 2 000 interceptions avec deux plats à emporter contre les Rockets.

L’histoire de la NBA a annoncé l’accomplissement sur Twitter après que LeBron a obtenu 18 points, 15 passes décisives et neuf rebonds. Stockton a pris sa retraite en 2003 à l’âge de 40 ans. Il a récolté en moyenne 13,1 points, 10,5 passes décisives et 2,2 interceptions pour sa carrière au Temple de la renommée. Le membre original de la Dream Team est actuellement le leader des passes décisives de la NBA avec 15 086. CP3 est n ° 7 sur la liste des passes décisives de la NBA, une place devant LeBron au n ° 8.

Après être resté parmi les meilleurs facilitateurs de la ligue tout au long de sa carrière, LeBron a une grande chance de diriger la NBA en passes décisives cette saison. Avec 10,8 dimes par match, James compte près de deux passes devant Trae Young qui est actuellement deuxième avec neuf passes par match. LeBron est également n ° 11 en marquant à 25,1 et n ° 22 en interceptions avec 1,3.

Les Lakers chercheront maintenant à réagir à la défaite de Houston par balle de petite taille samedi. C’est à ce moment-là que LeBron et sa compagnie rencontreront une équipe des Golden State Warriors qui vient d’acquérir l’ancien numéro un Andrew Wiggins dans un échange avec les Minnesota Timberwolves qui ont expédié D’Angelo Russell.

.