LeBron, sa femme Savannah et leurs enfants déchaînent la danse TikTok de la famille James

D’après l’apparence des différents flux de médias sociaux de LeBron James et de sa famille, LeBron James n’était pas du tout stressé à propos du match de vendredi soir contre le leader de la ligue, Milwaukee Bucks et le MVP en titre Giannis Antetokounmpo. Plutôt que de se stresser avec des films supplémentaires ou d’autres choses, LeBron a décidé de se laisser aller avec sa femme et ses enfants hier soir à son domicile de Los Angeles. James, sa femme et sa fille Zhuri ont également fait leur première apparition dans les vidéos de danse TikTok que ses deux fils Bronny et Bryce ont mis en place récemment.

Oui, Bronny et Bryce ont fait danser toute la famille et c’était prévisible mignon comme l’enfer.

Peut-être que si LeBron sort et a un gros match dans une victoire des Lakers, la famille TikToks pourrait devenir un événement plus régulier.

