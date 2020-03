LeBron sur son message à Zion, encadrant la prochaine génération de stars de la NBA

LeBron James et Zion Williamson ont donné un spectacle dimanche lorsque le présent de la NBA a rencontré l’avenir de la NBA au Smoothie King Center de la Nouvelle-Orléans. LeBron a aidé ses Lakers de Los Angeles en visite à remporter une victoire de 122-114 contre les Pélicans de la Nouvelle-Orléans derrière un triple-double de 34 points.

Sion, quant à lui, était tout aussi impressionnant. Il a marqué un sommet de 35 points pour aller de pair avec sept rebonds.

À la fin du concours, James et Williamson se sont rattrapés et ont échangé des mots sur le terrain avant de se rendre dans leurs vestiaires respectifs. LeBron a décrit aux journalistes le sentiment qu’il partageait avec Zion et a expliqué pourquoi il se sentait personnellement responsable de guider les jeunes stars, comme Zion, Ja Morant, Luka Doncic, Jayson Tatum et d’autres.

LeBron a déclaré à Kyle Goon du Southern California News Group:

Tu me connais. C’est mon obligation. C’est mon travail de continuer à transmettre le jeu aux gars qui viennent après moi. C’est juste ma responsabilité. Personne ne m’a dit de faire ça. J’ai l’impression que c’est juste ma responsabilité de quitter le jeu dans un meilleur endroit que quand je l’avais.

Quand vous voyez la classe de gars qui est dans notre ligue en ce moment, j’ai mentionné Ja hier soir. J’ai mentionné Zion ce soir. Vous voyez Trae Young, Luka Doncic, Jayson Tatum, Donovan Mitchell, tous ces jeunes gars – la ligue est dans un très bon endroit.

Si je peux donner ma sagesse du jeu, le transmettre pendant que je joue ou après que je joue, j’ai l’impression que c’est mon travail. Le jeu m’a tellement donné depuis que j’ai commencé à jouer quand j’avais huit ans.

Quiconque dit cela, «LeBron, pourquoi ferait-il ça pendant qu’il joue? Il montre des signes de faiblesse, il est copain-copain avec ces gars contre qui il va. »Dites-leur d’embrasser mon a–. Avec le sourire aussi.

