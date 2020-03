LeBron veut du public dans les stades malgré le coronavirus

Il y a quelques jours, selon des rumeurs, avec des bases de plus en plus solides, la NBA jouerait plusieurs matchs à huis clos en raison de l’épidémie aux États-Unis. Coronavirus. La mesure, qui vise à limiter la contagion et qui exclurait non seulement les fans des tribunaux mais aussi tous les travailleurs qui ne sont pas fondamentaux, a déjà son premier adversaire et n’est ni plus ni moins que LeBron James.

La star des Lakers est apparue devant les médias après la victoire dans le derby contre les Clippers et lorsqu’on lui a demandé ce qu’il pensait de jouer sans public, il a été catégorique: «Allons-nous jouer à des jeux sans fans? Non, impossible, je ne jouerai pas si nous n’avons pas de fans dans les gradins. C’est pour eux que je joue. C’est à propos d’eux. Si j’arrive dans un stade et qu’il n’y a pas de fans, je ne jouerai pas. Ils (la NBA) peuvent faire ce qu’ils veulent. »

LeBron James sur la possibilité que la NBA joue à huis clos à cause d’un coronavirus. LeBron: “Je ne joue pas” s’il n’y a pas de fans pic.twitter.com/kpHg6bsFYO

– Mark Medina (@MarkG_Medina) 7 mars 2020

Malgré la volonté de LeBron de garder les supporters dans les stades, la NBA pourrait devoir terminer sa saison régulière à huis clos ou même suspendre partiellement la ligue tant que le coronavirus n’est pas contrôlé. Des pays comme l’Italie et la France ont déjà pris des mesures similaires avec les différents spectacles sportifs et pourraient aux États-Unis suivre les mêmes étapes.

Il convient de rappeler que le président Donald Trump a insisté aujourd’hui sur le fait que le coronavirus n’était pas si grave et a déclaré que les Américains n’avaient pas à s’inquiéter. Cependant, avec la croissance exponentielle des virus dans le pays la semaine dernière, c’est peut-être la NBA qui prend la première mesure en matière de santé publique.

.