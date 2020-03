L’école «I Promise» à Akron sera présentée dans une nouvelle série documentaire

Bien que l’école ait été profilée par des médias de toutes sortes, il y a rarement eu le nombre d’accès à l’école I Promise à Akron, Ohio, commencé par LeBron James en 2018, comme il y en a dans une prochaine série documentaire sur l’école, leurs étudiants et leurs méthodes.

Quibi et SpringHill Entertainment ont annoncé lundi une nouvelle production intitulée «I PROMISE», qui offrira un accès incroyable à l’école, à ses élèves, à son personnel et, bien sûr, à LeBron James, qui est également producteur exécutif de la production. Le documentaire est réalisé par Marc Levin, qui a créé des films tels que «Brick City» et «Chicagoland». Ils ont également sorti une bande-annonce.

Comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce, le documentaire «I PROMISE» suivra l’école au cours de sa première année alors qu’ils tentent d’aider les enfants issus de milieux pauvres de la ville d’Akron à terminer leurs études et éventuellement à l’université. Le programme a commencé avec les élèves de 3e et 4e année parce que James voulait avoir un impact sur la vie des enfants le plus tôt possible.

L’école a également mis en œuvre une éducation émotionnelle, car ils donnent la priorité à l’aide aux enfants face aux traumatismes ainsi qu’à la croissance éducative de leurs élèves.

