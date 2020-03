L’édition basket – The Athletic

Pendant la pandémie mondiale de coronavirus, beaucoup d’entre nous sont invités à pratiquer la distance sociale et à rester à l’intérieur autant que possible. Nous ne savons pas combien de temps cette pratique durera, donc nous pourrions rester à l’intérieur pendant un certain temps. Cela signifie que ces services de streaming vont être utilisés comme une programmation de départ de Tom Thibodeau. Heureusement, il n’y a aucune restriction de minutes sur les plateformes de streaming.

Si vous vous retrouvez à tourner les pouces, à vous demander ce que vous pouvez regarder sur le basket-ball sur ces plateformes de streaming, nous avons exactement les réponses dont vous avez besoin. J’ai parcouru HBO GO, Netflix, Hulu, Amazon Prime, Showtime Anytime, Starz, Cinemax, Sony Crackle, BET + et Disney + pour tous les films et émissions de basket-ball que vous pouvez éventuellement consommer. Bien sûr, vous pouvez sortir et louer ou acheter White Men Can’t Jump. C’est mon film de basket-ball préféré de tous les temps, et ça vaut vraiment la peine d’être acheté pour une journée pluvieuse ou de distanciation sociale.

