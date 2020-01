Légende: Top 10 Dunks de Kobe Bryant

Alors que nous pleurons et nous souvenons de la grande carrière de Kobe Bryant (republiée du 04/11/2016).

Tout au long de sa carrière de 20 ans avec les Lakers de Los Angeles, Kobe Bryant a laissé aux fans un certain nombre de souvenirs. Que ce soit une sortie de score ridicule, un coup d’embrayage de sang-froid pour gagner le match, ou un moment exceptionnel qui montre à quel point il est difficile, Kobe a vraiment tout fait.

Ce jour-là, cependant, nous nous concentrons strictement sur les exploits aériens du Black Mamba alors que nous revivons les 10 meilleurs dunks de Kobe Bryant de sa carrière.

La grande chose au sujet de Kobe, et la chose difficile à construire cette liste, c’est qu’il y a tellement de types différents de dunks parmi lesquels choisir. Des moulins à vent aux confitures de tomahawk, aux 360s et inverses, Kobe a fait à peu près tous les dunk possible.

La situation de chaque dunk joue également un rôle dans leur mémorisation. Un dunk fou au milieu d’un match moyen en saison régulière signifie-t-il autant un énorme chelem lors d’un match éliminatoire ou un dunk d’embrayage au 4e quart?

De sa jeunesse à ses débuts dans la NBA à ses dernières années où les gens n’étaient pas sûrs qu’il pouvait encore s’élever, Kobe a prouvé que lorsqu’il s’agissait de le jeter, il était l’un des meilleurs du secteur. .

Consultez notre liste des 10 meilleurs dunks de Kobe Bryant dans sa carrière:

# 10 Kobe remonte le temps contre les Hawks

À la fin de ce match contre les Hawks, les Lakers tiraient de l’arrière et avaient grandement besoin d’une victoire pour revenir à 0,500. Kobe s’est retrouvé jumelé avec Josh Smith, l’un des meilleurs défenseurs les plus athlétiques de la NBA.

Kobe se dirigeait vers le panier alors que Smith était juste sur son épaule. Mais Kobe ne serait pas arrêté alors qu’il se levait et malgré les meilleures tentatives de Smith 6’9, jette un dunk féroce pour envoyer la foule du Staples Center dans une frénésie.

# 9 Kobe passe la ligne de base contre Clippers

Après avoir déchiré son Achille à la fin de la saison 2012-13 et n’ayant duré que six matchs l’année suivante, il y avait beaucoup de questions pour savoir si Kobe avait toujours l’athlétisme pour dépasser les défenseurs.

Il a répondu à cette question lors du troisième match de l’équipe de la saison contre le rival Clippers. Kobe a soufflé par l’ancien coéquipier Matt Barnes sur la ligne de base, est passé sous la jante et s’est levé pour un chelem massif qui a montré qu’il lui restait encore du ressort dans les jambes.

# 8 Jam de base sur Yao Ming

Kobe utiliserait un écran parfait de Rick Fox pour se débarrasser du défenseur du verrouillage James Posey. Cuttino Mobley a essayé de fournir de l’aide, mais il n’a pas pu atteindre la ligne de base assez rapidement.

Cela a laissé Kobe en tête-à-tête avec Yao au bord. Yao a offert de la résistance, mais Kobe s’est levé par-dessus le bras tendu, montrant qu’aucun homme, quelle que soit sa taille, ne pouvait empêcher le jeune Kobe de finir au bord.

# 7 Moulin à vent sur Latrell Sprewell à MSG

Facilement l’un de ses dunks les plus populaires de tous les temps, Kobe a fait une déclaration à la Mecque du basket-ball, Madison Square Garden.

Kobe était de sang-froid et impitoyable, sans aucun égard pour la vie humaine. Il soufflait par Latrell Sprewell sur la ligne de base, sautant d’un bout de la jante et terminant de l’autre côté avec un moulin à vent rapide sous le panier pour faire bonne mesure.

Le dunk était sans aucun doute un exploit impressionnant, le degré de difficulté était excellent, et rendre cela possible au Madison Square Garden rend cela encore plus mémorable.

# 6 Throwdown emphatique sur Emeka Okafor

En 2011, les Lakers ont affronté une équipe fougueuse des Hornets de la Nouvelle-Orléans au premier tour des éliminatoires. Ils ont été scandaleusement capables de partager les quatre premiers matchs de la série, conduisant à un match 5 crucial au Staples Center.

Kobe Bryant avait commencé à compter moins sur son athlétisme à ce stade de sa carrière, mais il avait encore quelques ressorts lorsque cela était nécessaire. Pau Gasol ferait une passe rapide à un Kobe grand ouvert en haut de la clé.

Kobe a pris un dribble avant de s’élever et de pencher son bras complètement en arrière avant de lancer un claquement tonitruant sur Okafor. Le dunk a dynamisé l’équipe et la foule, alors que les Lakers allaient gagner le match et la série.

# 5 Postérisation de Steve Nash

Tout a commencé avec un cavalier raté de Luke Walton, le chronomètre des tirs ayant expiré. Lamar Odom battrait Shawn Marion au rebond, plongeant par terre avant de retrouver Kobe.

Kobe passerait rapidement devant Raja Bell, avant de rencontrer Steve Nash tentant de prendre une charge sur la jante. Mais Kobe n’en avait rien pendant qu’il se levait au-dessus de Nash, le claquant avec force et s’accrochant à la jante pour faire bonne mesure.

Ce dunk est l’un des plus mémorables de l’histoire de Kobe. La scène élève également ce dunk car il était en séries éliminatoires contre une très bonne équipe des Phoenix Suns. Ce dunk a été la marque de ponctuation lorsque les Lakers ont volé le deuxième match de cette série au premier tour sur la route.

# 4 Baptême de Dwight Howard

Kobe a obtenu un grand écran de Lamar Odom qui lui a permis de faire un pas sur DeShawn Stevenson. Pat Garrity a essayé de le couper, mais Kobe a soufflé juste à côté de lui laissant Howard seul au bord alors que Kobe s’approchait.

Kobe se leva et avant même que Howard ne réalise ce qui s’était passé, son visage disparut tandis que Kobe jetait le dunk vicieux sur lui.

C’est un dunk spécial car il s’agit d’un triple joueur défensif de l’année qui a en moyenne plus de deux blocs par match tout au long de sa carrière, mais il est vrai que dans sa saison recrue. Une autre affiche classique pour Kobe, cette fois sur un vrai bloqueur de coups.

# 3 Throwdown à une main contre les filets du New Jersey

À égalité à 80, Kobe avait le ballon au-dessus de la ligne des trois points alors que Gerald Wallace, l’un des meilleurs défenseurs de la NBA depuis des années, se tenait devant lui. Kobe passerait par Wallace et se lèverait alors que Kris Humphries offrait une résistance à la jante.

Ni Humphries ni Wallace ne pouvaient rien faire alors que Kobe le claquait dans les deux bras alors que la foule de Brooklyn rugissait en approuvant la confiture de Bryant.

C’était presque injuste alors que Bryant, 34 ans, a remonté le temps avec autorité. Mais ce dunk était si spécial parce que les gens s’étaient demandé si Kobe pouvait encore jouer au niveau qu’il avait les années précédentes.

# 2 Derrière le dos contre les pépites de Denver

Au troisième trimestre, les Lakers commençaient à se retirer des Nuggets, mais un titre devait encore être fait et Kobe était le seul à le fournir. Le gardien des Nuggets Chris Whitney a effectué son deuxième lancer franc et Kobe a filé sur le terrain. Robert Horry a rapidement sorti le ballon du filet et a lancé une passe de type Aaron Rodgers sur toute la longueur du terrain.

Kobe attrapait le ballon, faisait un dribble et, d’un seul mouvement, mettait le ballon derrière son dos alors qu’il se détournait de Vincent Yarbrough, puis se levait pour le slam à une main sur Yarbrough.

L’habileté qu’il a fallu pour réaliser ce mouvement était irréelle. Très peu de joueurs ont le talent, la confiance et la conscience pour y arriver, mais Kobe l’a fait. On se souviendra toujours du pauvre Yarbrough pour ne pas avoir empêché le jeu de se produire.

Moulin à vent à double pompe n ° 1 contre Timberwolves du Minnesota

Les Lakers avaient fait les séries éliminatoires, mais les attendaient une équipe difficile des Timberwolves du Minnesota dirigée par la 1ère équipe All-NBA et le grand homme de la première équipe All-Defensive Kevin Garnett, l’un des meilleurs défenseurs de l’histoire de la NBA.

La série était à égalité à deux matchs chacun, et les Lakers savaient qu’ils devaient gagner le cinquième match sur la route. Ils ont joué comme ça depuis le début, mais au troisième trimestre, les Lakers ont vraiment commencé à le verser, et tout a été rythmé par un mouvement rapide de Kobe.

Les Lakers ont jeté le ballon bas à Shaq qui le donnerait un coup de pied à Robert Horry. Un mouvement de balle rapide a conduit le ballon à trouver Kobe sur la ligne de base avec Garnett sur lui. Kobe n’a montré aucune crainte lorsqu’il a poussé le ballon directement vers la jante alors qu’un autre sept pieds, Rasho Nesterovic s’est également approché.

Mais arrêter Kobe était impossible. Il se levait, utilisait un léger moulin à vent et passait sous la jante pour le claquer sur les deux grands hommes pour ponctuer une victoire dominante.

Mentions honorables

Kobe Bryant a eu tellement de dunks mémorables au cours de ses 20 ans de carrière qu’aucune liste de 10 ne lui rendrait vraiment justice. Voici donc trois autres slams épiques de «mention honorable».

Fast Break slam sur Chris Paul

Un de mes favoris personnels, et certainement l’un de ses classiques les plus récents. Le visage de Chris Paul, alors qu’il se trempe, n’a pas de prix. Malheureusement, cela a à peine raté la coupe en raison de meilleurs soins du visage dans les jeux dans lesquels les Lakers n’ont pas été tués.

Concours Slam Dunk à travers les jambes

Ce fut le dunk qui a mis Kobe sur la carte du monde dominant. Il avait à peine 18 ans à l’époque, mais il a volé la vedette au concours Slam Dunk 1997. Ce fut un grand dunk, mais aussi plus d’un souvenir sentimental de Kobe, car il a eu des dunks beaucoup plus féroces lors des matchs en direct.

Ben Wallace en phase de pré-saison

Bien avant de remporter plusieurs fois le titre de Joueur défensif de l’année, Ben Wallace n’était qu’une autre victime du meilleur moment de Kobe Bryant. C’était le plus difficile à omettre du top 10 mais le fait qu’il s’agissait d’un match de pré-saison a donné aux autres un léger avantage.