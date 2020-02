L’émergence de Langford, la clé de retour de Timelord avant une période difficile

Les Boston Celtics n’ont peut-être ajouté personne à la liste à la date limite des échanges de la NBA 2020, mais ils pourraient avoir des joueurs différents sur le sol, ce qui aura des impacts imprévus de toute façon.

Le déploiement à Boston de la recrue Romeo Langford pendant le plus grand nombre de minutes de sa carrière à la suite d’un certain nombre de blessures le 7 février a porté ses fruits de manière inattendue, le natif de l’Indiana égalant son record de carrière avec le plus de points qu’il a encore marqué au niveau de la NBA .

Ses 16 points, 5 rebonds et trois blocs ont été le signal le plus fort, mais les Celtics ont peut-être fait l’un des mouvements les plus sournois en jouant sur l’aile souvent blessée lors du repêchage de la NBA 2019.

Plus important encore, il n’est même pas le seul joueur à «rejoindre» Boston qui pourrait avoir un impact significatif sur leur fortune juste au moment où la difficulté du calendrier commence à augmenter.

Cet honneur revient au centre de deuxième année Robert Williams III, absent depuis décembre avec une hanche meurtrie.

Timelord a eu beaucoup de temps libre pour remettre sa moitié inférieure en bon état et commençait déjà à faire tourner les têtes avec des côtelettes de passe inattendues et des sauteurs proches du panier.

Alors que les Celtics se préparent à plonger dans l’un des tronçons les plus difficiles de la saison, face aux Oklahoma City Thunder, Houston Rockets, Los Angeles Clippers and Lakers, Utah Jazz et Portland Trailblazers avant un match revanche avec les Rockets pour clôturer le mois, ils ‘ai besoin de toute l’aide possible.

Seuls les Timberwolves du Minnesota se profilent dans ce qui reste de février en tant qu’équipe inférieure à .500, donc les nouvelles Williams reviendraient probablement à l’entraînement 5 contre 5 après la semaine des étoiles devraient être les nouvelles les plus appréciées des fans de Boston.

Les Celtics peuvent encore apporter des améliorations mineures autour des marges avec des options de rachat si l’on semble un bon ajustement mutuel.

Mais, en dépit de n’avoir fait aucun pas avant l’échéance commerciale de cette année, Boston pourrait «ajouter» de jeunes talents capables qui aideront à préserver leurs stars pour les séries éliminatoires, même s’ils ne verront probablement pas plusieurs minutes pendant les séries éliminatoires.

Et étant donné que ces nouvelles options n’ont pas coûté un seul actif supplémentaire, c’est un coup de pouce assez solide pour une liste qui en aura besoin.

.