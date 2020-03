Le match le plus difficile qui a eu lieu le dernier matin entre Dallas Mavericks et Indiana Pacers et a Luka Doncic En grand protagoniste. Le Slovène a fait l’objet de nombreuses fautes et a porté plusieurs coups au visage lors de la défaite de son équipe. Le plus spectaculaire, sans aucun doute, était un genou de Edmond Sumner après avoir mangé la feinte d’un coup. Les arbitres n’ont pas sifflé une faute flagrante, ce qui a énervé Luka.

