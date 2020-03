L’entraînement de Dion Waiters pour les Lakers était «impressionnant»

Les Lakers de Los Angeles évaluent leurs options pour la dernière place de l’alignement ouvert de leur équipe et lundi, ils ont eu un joueur en perspective pour une audition, qui aurait été “impressionnante” pour le personnel des Lakers qui les a regardés.

Dion Waiters, récemment échangé contre le Miami Heat et renoncé par les Grizzlies de Memphis, a eu un entraînement lundi avec les Lakers et il a été jugé “impressionnant”, selon The Athletic’s Shams Charania. La prochaine étape pour les serveurs a été une réunion avec les décideurs des Lakers au front-office, Rob Pelinka et Kurt Rambis, ainsi que l’entraîneur Frank Vogel. Rambis, bien sûr, est une légende des Lakers qui est également mariée à Linda Rambis, la puissante directrice des projets spéciaux.

Les Lakers devraient également accueillir J.R.Smith pour un entraînement cette semaine. Bien que Smith, comme Waiters, soit un client de Klutch Sports et ait été un bon tireur à 3 points en séries éliminatoires, il a été absent de la NBA pendant presque deux saisons et a 34 ans. Pendant ce temps, Waiters n’a que 28 ans, s’est beaucoup amélioré depuis, mais n’a pas très bien réussi dans son court passage avec LeBron James et les Cavs.

