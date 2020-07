L’entraîneur-chef des Lakers Frank Vogel est d’accord avec Giannis Antetokounmpo des Bucks sur la difficulté de remporter le championnat NBA 2020

La NBA a dû prendre des mesures sans précédent pour terminer la saison 2019-2020 dans un environnement de bulles au Walt Disney World à Orlando, en Floride, au milieu de la pandémie de coronavirus (COVID-19).

Les risques pour la santé impliqués et le calendrier du redémarrage de la saison ont incité plusieurs joueurs des 22 équipes à se retirer alors que des efforts sont faits pour lutter contre l’injustice raciale. Cela a donné lieu à un débat au sein des cercles de la NBA sur la question de savoir si la valeur du championnat de cette année a été diminuée par les circonstances de la saison tronquée.

Shaquille O’Neal fait partie de ceux qui ont fait pression pour que la NBA abandonne la saison, car il y aurait un astérisque pour remporter un titre après tout ce qui s’est passé. Pendant ce temps, des joueurs comme Giannis Antetokounmpo, l’étoile des Milwaukee Bucks, et Quinn Cook, le meneur des Lakers de Los Angeles, pensent que leurs efforts devraient être amplifiés compte tenu de ce que les vainqueurs ont dû surmonter jusqu’à présent.

L’entraîneur-chef des Lakers, Frank Vogel, a doublé la position d’Antetokounmpo concernant les défis que les équipes ont dû affronter pour devenir champions. « C’est intéressant, il a dit cela, parce que c’est exactement ce que je ressens à ce sujet », a commencé Vogel.

«En particulier pour notre équipe. Notre équipe a traversé beaucoup de choses cette année, et nous avons enduré et nous sommes sortis forts chaque fois que nous avons affronté l’adversité. Je ne sais pas pour les autres équipes, mais si nous sommes capables de traverser tout cela et d’obtenir le prix ultime, je pense que cela mérite un astérisque plus difficile que d’ordinaire, si vous voulez mettre un astérisque sur il.

« Je ne pense pas que cela affaiblisse tout cela. Je pense que cela renforce seulement le fait que vous étiez une équipe qui a commencé à travailler lorsque vous êtes entré en pause et que vous êtes revenu et que vous avez pu reprendre et terminer le travail. Si quelqu’un veut mettre un astérisque à côté, je pense que c’est un astérisque plus dur que d’habitude ou plus dur que l’ordinaire plus que l’inverse »

Les commentaires de Vogel sonnent particulièrement vrai pour les Lakers, étant donné qu’ils avaient cliqué sur tous les cylindres avant le dernier tronçon de la saison. Le fait qu’ils ne pourront plus profiter de tous les avantages qui accompagnent le fait d’être la tête de série de la Conférence de l’Ouest ne fait que renforcer cette notion en raison du manque d’avantage sur le terrain.

La situation pourrait créer un avantage unique pour les équipes qui parviennent à s’acclimater rapidement tandis que d’autres ont du mal à éliminer la rouille du hiatus. En tant que tel, les opinions concernant le résultat de cette saison pourraient dépendre de la performance globale du spectacle et de sa comparaison avec les années précédentes.

