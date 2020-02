L’entraîneur-chef d’Illawarra, Matt Flinn, revient sur l’expérience du ballon LaMelo

Illawarra a clôturé sa saison vendredi avec une défaite de 98-82 contre les Kings de Sydney, marquant la fin sans cérémonie d’une saison cérémonieuse. Une année qui a commencé par la fanfare, l’espoir et l’excitation s’est terminée avec tous ceux qui étaient absents.

Les Hawks ont clôturé la saison en perdant les 10 derniers matchs de la saison et en terminant 5-23, dernier de la ligue par quatre matchs et hors des séries éliminatoires par 10 matchs complets.

L’entraîneur-chef de première année Matt Flinn a été interrogé sur l’expérience du ballon LaMelo après la défaite de l’équipe face aux Kings.

«Il ne fait aucun doute que l’ADN de notre équipe a certainement été fabriqué par LaMelo et ses taux d’utilisation avec le basket-ball. (Et) c’est certainement un grand talent. Je vous le dis, il a beaucoup appris de nous, en particulier les schémas défensifs et comment jouer à ce niveau.

«Mais j’ai aussi beaucoup appris de lui, et des défis qui découlent de l’exécution de talents au sein d’un système et en tant qu’entraîneur débutant. C’était assez difficile à faire au début, à trouver cet équilibre. »

Les Hawks ont subi de nombreuses phases différentes cette saison, commençant par avoir une zone arrière de Aaron Brooks et Ball et se terminant par une zone arrière de ni à la fin de la saison.

Compte tenu de ces défis, il n’est pas surprenant que les Hawks aient eu du mal. Mais même avec Brooks et Ball, les lacunes de la liste étaient présentes. L’effectif le plus lourd a conduit Flinn à faire des commentaires intéressants sur la question de savoir s’il poursuivrait à nouveau un jeune gardien des Next Stars.

“Nous avons tous vu à quel point il est super talentueux, (mais) vous devez toujours entrer et diriger le spectacle et nourrir les poissons et exécuter lorsque les lumières sont allumées.”

«Et il l’a fait parfois, mais c’est une grosse demande pour un jeune de 18 ans de le faire. Je pense que sur le plan de la position, nous regarderions peut-être vers l’autre extrémité de la liste. »

La liste des Hawks a été défectueuse dès le début. Même les signatures de Billy Preston et Darington Hobson en saison ont eu peu d’impact car le premier a quitté l’équipe peu de temps après son arrivée et le dernier n’a récolté que 6,3 points en moyenne en 12 matchs et n’a jamais partagé le terrain avec Ball.

C’était un pari à haut risque et à haute récompense par les Hawks qui a explosé au visage cette saison et laisse les Hawks en bas de la ligue et en mauvaise position pour aller de l’avant.

