L’entraîneur de basket-ball féminin de Louisville, Jeff Walz, répond au sexisme de Twitter

L’équipe féminine de basket-ball de Louisville est actuellement classée au cinquième rang du pays, avec une fiche impressionnante de 21-2 cette saison. Les Cardinals entament leur deuxième défaite de la saison après avoir trébuché à domicile contre Florida State jeudi soir.

Contre les Séminoles, les Cards, qui marquent généralement le plus haut point, ont eu du mal en première mi-temps, ne totalisant que 17 points. Le journaliste local de WDRB, Rick Bozich, l’a souligné sur Twitter à la pause:

, @ CoachJeffWalz et Louisville sont deuxièmes de l’ACC avec près de 76 points par match. Les cartes ont seulement 17 à la mi-temps et traînent FSU, 26-17. C’est la saison la plus basse pour les points de l’U de L dans les deux mi-temps.

– rickbozich (@rickbozich) 7 février 2020

Comme on peut malheureusement s’y attendre, malgré le calendrier qui indique certainement «2020» en haut, le tweet de Bozich a rencontré le non-sens sexiste habituel que l’on trouve sur Internet.

“Un bon moment pour se rappeler que personne ne se soucie du sport féminin”, a répondu une utilisatrice de Twitter.

Heureusement pour nous, l’entraîneur-chef de Louisville, Jeff Walz, a eu du temps pour les ennemis après le match.

Étonnant que personne ne se soucie des sports féminins et nous retirons 9 des équipes masculines de l’ACC. Continuez à combattre le bon combat Pat. #les faits

– Jeff Walz (@CoachJeffWalz) 7 février 2020

En 12 matchs à domicile cette saison, Louisville compte en moyenne 8 100 fans présents au KFC Yum! Centre. C’est le premier au CAC, juste devant Notre Dame (7 637). Quant à la réclamation de Walz, les dames retirent actuellement sept des équipes masculines de l’ACC:

Florida State

notre Dame

Clemson

Réveiller

Miami

Georgia Tech

Boston College

Je suis prêt à lui donner le bénéfice du doute et à dire que le match de Louisville contre l’équipe nationale féminine des États-Unis le 2 février les a peut-être poussés devant Virginia Tech et Pitt dans les moyennes de la saison.

Le miam! Le centre peut accueillir 22 090 fans de basket-ball selon son site Web, et les Cardinals en moyenne un peu plus de 16 000 pour les matchs masculins cette saison.

Je suis extrêmement ici pour l’entraîneur Walz.