L’entraîneur de Tatum, Drew Hanlen, parle du conditionnement en quarantaine

Les Boston Celtics sont hors de combat pour un avenir à court terme car la NBA est en attente pendant que la ligue travaille sur la façon de procéder au milieu d’une pandémie, mais pour l’attaquant des étoiles Jayson Tatum, la pause de l’action peut ne pas être une si mauvaise chose.

Alors que l’isolement social que les joueurs maintiennent, il sera difficile de suivre le conditionnement, pour des joueurs comme Tatum, cela représente également un repos bien nécessaire.

Le produit Duke a joué énormément de minutes pour un joueur de son âge (22 ans), plus que tout autre Celtic cette saison avec 2043. Il a déjà disputé 28 matchs en séries éliminatoires au cours de sa carrière et rate rarement les matchs de la saison régulière.

Son entraîneur Drew Hanlen voit donc la valeur du repos pour le natif de Saint-Louis, mais cela ne signifie pas non plus un manque de formation dans l’ensemble.

“Jayson a joué une tonne de minutes cette saison, il a joué aux deux extrémités du terrain, donc son corps avait besoin d’une pause de toute façon”, a déclaré Hanlen via Mark Murphy du Boston Herald.

“Il a pris quelques semaines de congé et il est comme beaucoup de mes autres gars, en attendant une date précise pour qu’il puisse commencer à élaborer un plan pour utiliser cette période et s’améliorer pendant cette période.” Vous ne voulez pas non plus monter trop tôt à l’endroit où vous êtes brûlé si cette chose dure plus longtemps que prévu. “

Actuellement, la ligue espère relancer la saison sous une forme ou une autre à la mi-juin ou peu de temps après, mais les Centers for Disease Control ayant déjà doublé la suspension initiale de 30 jours des activités de la ligue, il est difficile de dire exactement quand – ou si – une telle reprise sera possible.

«Je pense que les avantages pour une équipe comme les Celtics sont de rendre tout le monde en bonne santé. J’espère que tout le monde prendra soin de ses blessures tenaces », a noté Hanlen.

“Les inconvénients pour une équipe comme les Celtics, c’est qu’ils jouaient vraiment bien au basket-ball, et avaient développé une si bonne chimie d’équipe que vous devez presque le redémarrer une fois la période terminée.”

Cette chimie a en effet été un facteur clé pour transformer le désastre de la saison dernière en joyau de celui-ci.

Bien qu’il soit beaucoup plus probable qu’il revienne après la pause avec des joueurs de haut niveau sur la liste avec abondance, Boston a utilisé des textes de groupe pour garder le groupe soudé dans la pandémie.

“Nous riions tous en disant qu’il n’y a jamais eu un moment plus important pour que le message texte du groupe soit actif pour maintenir la chimie de l’équipe en vie que maintenant”, a ajouté Hanlen.

Après avoir vu comment l’équipe s’est ralliée au garde vétéran Marcus Smart suite à son diagnostic positif pour le coronavirus, il semble probable que les liens soient plus forts que jamais.

Et pour les Celtics de cette année, rester solidaire lors d’une catastrophe aussi stressante peut être tout aussi important que de gagner une bannière, étant donné les enjeux.

