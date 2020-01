L’entraîneur des Lakers Frank Vogel déçu du manque de physique des Lakers

Les Lakers de Los Angeles étaient à peine dans le match lors de la défaite lundi soir face aux Celtics de Boston. La défaite de 32 points a été la plus grande marge de défaite que les Lakers ont vue cette saison et bien qu’il y ait eu beaucoup de discussions sur LeBron James rompant sa routine pour voir son fils Bronny jouer à Springfield, l’entraîneur-chef Frank Vogel a eu quelques reproches de base avec ses équipes jouent.

Vogel a prêché toute la saison sur le fait que les Lakers sont une équipe physique qui joue avec le contact et pendant le match de la nuit dernière, il ne l’a pas vu. Il en a parlé aux journalistes après le match.

(Christian Rivas de Hat-Tip SB Nation)

«C’est l’une des choses les plus décevantes pour moi parce que j’ai l’impression que c’est une chose contrôlable: boxer et frapper des gens, et nous n’avons pas vraiment tout fait en première mi-temps. Donc, je suis très déçu de cela, mais vraiment de la performance totale. “

Les Lakers ont utilisé leur taille très avantageusement pendant la majeure partie de la saison. Cependant, hier soir, ils ont été matraqués sur le verre, abandonnant un avantage de 12 rebonds aux Celtics dans la défaite.

