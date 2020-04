L’entraîneur des Nuggets Malone dit «pas beaucoup de Jordans» mais LeBron a un cas avec GOAT

La sortie des deux premiers épisodes de “The Last Dance”, un documentaire en 10 parties sur Michael Jordan et sa dernière saison avec les Chicago Bulls, a relancé le débat sur qui est le meilleur joueur de tous les temps avec une réduction significative de briquet. fluide. Cependant, il y en a qui font de leur mieux pour garder la tête froide à ce sujet. L’un d’eux: l’entraîneur-chef des Denver Nuggets Michael Malone.

Maintenant, alors que Malone voyait la Jordanie de loin, son père Brendan était entraîneur adjoint de la ligue, y compris quelques saisons sur les Pistons de Détroit qui ont harcelé la Jordanie. Il a également entraîné LeBron James en tant qu’assistant pendant cinq saisons à Cleveland et bien qu’il n’y ait pas d’équivalent en Jordanie, Malone pense que LeBron a un cas légitime pour la conversation GOAT, selon Mark Medina des USA TODAY.

«C’est toujours un argument constant sur qui est la CHÈVRE. Michael est évidemment là-haut et est le plus grand de tous les temps », a déclaré Malone mardi lors d’un appel Zoom avec les journalistes. «Il n’y a pas beaucoup de Michael Jordans là-bas. J’ai entraîné LeBron James pendant cinq ans et j’ai une excellente relation avec lui. LeBron n’avait pas la même mentalité ni la même mentalité de tueur que Michael Jordan est censé avoir. Mais LeBron James est sans doute aussi le plus grand de tous les temps. »