L’entraîneur des Sixers Brett Brown réagit à l’effort défensif face aux Rockets

Dans l’ensemble, vendredi soir, les 76ers de Philadelphie n’ont pas pu mettre fin à leur séquence de défaites en tombant face aux Houston Rockets 118-108 pour conclure un road trip cauchemardesque 0-4. Cependant, lorsque l’opposition a une machine à marquer comme James Harden, vous devez hausser les épaules et passer à autre chose.

Harden a récolté 44 points, 11 rebonds et 11 passes pour mener Houston et son jeu solide a aidé à organiser une grande soirée pour Clint Capela qui avait 30 points et 14 rebonds. Les Rockets ont pu sortir en transition et cela a permis à Capela d’avoir le succès qu’il a fait avec sa capacité à diriger la floraison et à profiter des lobs lancés par Harden.

“Je ne pensais pas que nous avions fait du bon travail en défense de transition”, a déclaré l’entraîneur des Sixers Brett Brown. «Je pensais qu’en première mi-temps, nous étions cool. Capela nous a battus plusieurs fois. Je ne pensais pas que nous avions fait un excellent travail en montrant une foule sur James au départ. Je pensais que nous avions corrigé une partie de cela dans la seconde moitié, mais en général, dans la première moitié, la défense de transition était un «C». »

Malheureusement, un «C» ne fera pas le travail. Surtout une nuit où Philadelphie a eu du mal à tirer à nouveau le ballon alors qu’ils ne tiraient que 6 pour 27 de la profondeur de la nuit. Harden à lui seul en avait fait six par trois et c’était une autre grande préoccupation pour eux.

“Je veux dire, ils ont fait bonne mine, ils ont obtenu trois, ils étaient aussi plus physiques que nous”, a déclaré Tobias Harris. “Une fois que vous limitez les trois de James, il descend et il a eu un tas de lobs jusqu’à Capela. Nous avons eu beaucoup de pannes ce soir sur la défensive et cela nous concerne en tant que groupe. Nous devons intervenir surtout lorsque vous jouez avec une équipe offensive aussi unique. Vous devez être prêt encore plus enfermé dans leurs plans et ainsi de suite. “

En plus de ses six coups sûrs, Harden a effectué 12 lancers francs alors qu’il continuait de montrer ses capacités de score d’élite.

“Je pensais qu’au début du match, nous avons fait un assez bon travail pour limiter ses lancers francs, mais il a ensuite réussi à tirer ces fautes et à pouvoir en battre trois”, a ajouté Harris. «Je pense que nous avons eu beaucoup de pannes mentales défensivement dans notre jeu en jouant pour l’empêcher de tirer ce type de trois et d’obtenir ces regards, surtout en transition. Je pense que c’est là que la majorité du jeu s’est vraiment passée. “

Philadelphie est présentée comme une équipe défensive d’élite, mais des efforts comme vendredi soir ne suffiront pas. Parfois, ce fut un cas spécial car Harden est juste qui il est et c’est un joueur formidable, mais en même temps, ils doivent faire mieux avec un gars comme Capela à qui vous ne pouvez pas permettre de marquer 30 points.

Maintenant sur un dérapage frustrant de quatre matchs, ils accueilleront le Thunder d’Oklahoma City lundi, cherchant enfin à se remettre sur la bonne voie. Ils ont un impressionnant 16-2 à domicile, donc ils ont ça de leur côté.

