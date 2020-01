L’entraîneur K s’est retourné contre les étudiants de Duke après avoir mal compris un chant

Bouleversé par l’arbitrage au cours de la première moitié de ce qui serait finalement une défaite de 79-67 contre Duke, l’entraîneur-chef de Pittsburgh, Jeff Capel, a été touché par une faute technique de l’officiel Bert Smith. Ce n’était pas la première fois qu’un entraîneur désemparé visitait le stade intérieur de Cameron – Capel s’était également relevé lors du match de l’année dernière à Durham – et ce ne serait pas le dernier. Cela dit, les retombées de ce coup de sifflet étaient … différentes.

Après la technique, la section des étudiants de Duke a commencé à chanter «Jeff Capel, asseyez-vous avec nous», pas une acclamation atypique des Cameron Crazies. Le sujet de cette provocation (?) Étant un ancien joueur de Duke et un assistant de longue date de Blue Devil (2011-18) ne convenait pas à Mike Krzyzewski.

Immédiatement, un entraîneur K enragé a commencé à crier aux étudiants de «se taire». Il s’est ensuite adressé à eux avant la mi-temps, les informant avec colère que Capel était «l’un des nôtres».

Après que Cameron Crazies a commencé à crier «Jeff Capel, asseyez-vous avec nous», l’entraîneur K a pu être vu crier «Tais-toi» et «Il est l’un de nous».

Je suis déchiré si la meilleure partie de cette vidéo est que l’entraîneur K réagit comme quelqu’un vient de lui dire que les hommes de 72 ans ne sont pas censés avoir les cheveux noirs de jais, ou que les étudiants de Duke ont l’air d’avoir vécu un adulte leur voix pour eux pour la première fois de leur vie.

Sérieusement, ce sont les regards d’enfants qui venaient d’avoir une audience impromptue avec Dieu et qui ont été informés qu’ils ne vivaient pas bien.

Après le match, Krzyzewski a admis qu’il n’était pas sûr de ce que les élèves avaient exactement chanté, mais c’était le nom de Capel qui l’avait déclenché. Quand on lui a dit que la joie était plus inoffensive qu’il ne l’avait supposé à l’origine, l’entraîneur du Temple de la renommée a présenté des excuses.

“Je pensais que c’était quelque chose de personnel”, a déclaré Krzyzewski. «Je m’en excuse auprès des étudiants. Je ne m’excuse pas pour le timing. Tu ne devrais pas dire ça. Milieu de la première moitié d’un jeu ACC. Ce n’est pas une petite chose mignonne où nous pouvons simplement faire rebondir une balle et rire. Nous nous battons.

“Une fois que j’aurai entendu son nom – vous savez, je ne vais pas aller là-bas et dire:” voulez-vous me dire ce que vous faites? “C’est donc une erreur de ma part. Mais je préfère faire l’erreur de protéger mon mec. Et je suis allé et je viens de dire à la fin de la mi-temps, “regardez, c’est notre gars, c’est notre gars.” Alors je m’excuse, mais pensons à une joie différente. Comme «DEFENSE!» Et «LET’S GO!» Ou «COME ON, DUKE!» Laissez l’autre gars tranquille. »

En défense de l’entraîneur K, cette nouvelle politique d’encouragement semble avoir le potentiel d’être électrique.

Capel, qui était l’entraîneur-chef de VCU et d’Oklahoma avant d’arriver à Durham, était l’entraîneur-chef associé et le meilleur recruteur de l’entraîneur K pendant son séjour chez Duke. Il est considéré par certains comme l’un des rares candidats à remplacer Krzyzewski chaque fois que le Temple de la renommée décide de l’appeler carrière.