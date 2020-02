L’environnement des filets aide Kyrie à faire face au décès de Kobe Bryant

Kyrie Irving est l’une des nombreuses personnes qui traversent une période difficile après le décès de la légende des Lakers de Los Angeles, Kobe Bryant. Le meneur des Brooklyn Nets avait une relation mentor-mentoré unique avec le futur Temple de la renommée.

À son retour au tribunal, après s’être éloigné dimanche avec des nouvelles du décès de Bryant, Irving a été électrique. Après sa performance de 54 points contre les Chicago Bulls, Irving a expliqué comment les Nets l’ont aidé à faire face au processus, et comment le simple retour au jeu qui l’a rapproché de Bryant a aidé en cette période difficile:

Certainement, comme je l’ai dit, ramasser les morceaux qui restaient. C’est toujours difficile. Tout le monde est toujours en deuil. Encore une plaie ouverte. Mais je pense que juste en venant ici, sachant que c’est un endroit où nous étions connectés à une échelle plus profonde, cela a beaucoup de sens sur ce qui se passe. Mais, juste essayer de mettre les jours ensemble. Faites de votre mieux, mais c’est vraiment l’environnement collectif dans lequel je me trouve. Ils ne font que me donner de l’énergie, me nourrir. Je peux arriver environ trois ou quatre heures avant. Et je suis sur les traces de quelqu’un.

