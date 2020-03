Leon Rose va prendre son temps pour monter le front office

Leon Rose aurait pris la relève dimanche en tant que président des opérations de basket-ball des Knicks de New York après avoir rappelé certaines choses de dernière minute à l’agence CAA.

Selon Ian Begley de SNY, Rose va prendre son temps pour monter le nouveau front office de New York qui sera sous sa surveillance:

Plusieurs personnes informées à ce sujet ont déclaré que Rose prendra un certain temps pour évaluer le personnel Knicks existant avant de prendre des décisions sur qui garder et qui abandonner le régime actuel.

Le propriétaire de Knicks, James Dolan, a commencé à explorer le modèle de front-office d’embauche d’un agent de joueur peu de temps après la réaffectation de Steve Mills. Les Golden State Warriors sous Bob Myers et Los Angeles Lakers sous Rob Pelinka ont eu du succès avec l’ancien modèle d’agent.

La liste des Knicks est assez imparfaite en ce moment, alors la principale priorité de Rose est d’embaucher le bon entraîneur pour diriger la franchise s’il décide de ne pas donner à Mike Miller le concert à plein temps et d’obtenir plus de talents. Rose aurait aurait Jeff Van Gundy et Tom Thibodeau sur sa liste de recherche d’entraîneur.

Les Knicks espèrent que la litanie de relations de Rose dans la NBA aidera l’équipe à s’améliorer de haut en bas. Les Knickerbockers sont un désastre ambulant depuis des années. La saison 2012-13 était la dernière fois que les Knicks avaient un record de victoires et ont fait les séries éliminatoires.

Beaucoup de gens à New York pensaient que Phil Jackson allait être celui qui avait sauvé les Knicks, mais c’était un désastre en peu de temps dans The Big Apple.

Comme Jackson, Rose semble avoir les informations d’identification pour réparer les Knicks. Seul le temps nous dira s’il réussira dans sa quête.