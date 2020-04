L’équipe de 1983 est élue meilleure de l’histoire des 76ers de Philadelphie

Les votes finaux des fans ont été comptabilisés et la dernière équipe de championnat de l’histoire s’est imposée comme la meilleure équipe jamais réunie dans l’histoire des 76ers de Philadelphie.

Nous avons mis en place un support de type March Madness avec les 12 meilleures équipes de l’histoire de la franchise et vous avez, les fans, voté sur chaque match pour trouver un gagnant dans chacune. Pour voir les résultats finaux des matchs précédents:

L’équipe des Sixers de 1982-1983 a battu les Sixers de 2000-01 par une large marge de 95,45% à 4,55% des voix. Sur le papier avant ce match, il est apparu que l’équipe de 1983 avait l’avantage et que les Sixers 2001 n’auraient probablement pas dû recevoir plus de votes que les Sixers vainqueurs de 1967.

L’équipe de 1983 était dirigée par l’un des joueurs les plus électrisants du jeu à Julius “Dr. J ”Erving et il était flanqué d’un grand homme dominant à Moses Malone qui a ensuite remporté le titre de MVP de la finale où les Sixers ont balayé les Lakers de Los Angeles. Malone a fait une moyenne de 25,8 points voyants et 18,0 rebonds dans la série contre Kareem Abdul-Jabbar.

Les Sixers étaient bien plus qu’Erving et Malone aussi. Andrew Toney faisait partie intégrante de cette équipe et il a récolté en moyenne 22 points en finale, offrant un jeu formidable aux deux extrémités du terrain. L’équipe a également reçu de grandes contributions de Maurice Cheeks et Bobby Jones. C’était une équipe complète.

L’équipe de 2001 était spéciale et dirigée par l’électrique Allen Iverson et le jeu intérieur de Dikembe Mutombo, mais ils n’étaient pas meilleurs que les champions de 1983.

.