L’équipe de baseball de la Ligue mineure propose la promotion la plus grande et la plus dangereuse de tous les temps

La Ligue mineure de baseball est officiellement allée trop loin. La dernière promotion étrange du sport est pour les fans d’apporter un poisson vivant et un bison vivant à un match. Si vous le faites, vous obtenez des billets gratuits à vie.

Oui, ils veulent que vous montiez à leur stade de Great Falls, au Montana, avec un poisson dans une main et un bison dans une autre.

Les bisons sont de retour! Venez le samedi 1er août pour voir votre équipe jouer dans le maillot Bisonfish édition spéciale 2020, gracieuseté de River’s Edge Trail.

De plus, tout fan qui apporte un poisson vivant ET un bison vivant au match recevra des abonnements à vie. pic.twitter.com/7tUOhquixP

Non seulement ce n’est que de la folie et peut-être extrêmement dangereux et nocif, je ne comprends même pas comment on pourrait y arriver. J’ai donc demandé à mes collègues de SB Nation comment ils allaient procéder.

L’argent parle

C’est simple, vraiment. Vous prenez une camionnette, une remorque pour bétail, et vous allez emprunter un bébé bison dans un ranch et l’apportez, avec un poisson rouge dans un sac que vous avez acheté dans une animalerie, au stade. Si vous ne pouvez pas en emprunter un, achetez-le.

Il est beaucoup plus facile de trouver des bisons prêts à cuire à Great Falls, mais il y a un ranch de bisons à environ 90 minutes (87,8 miles) des Great Falls Voyagers dans une ville appelée White Sulphur Springs. Au Broken Willow Bison Ranch, vous pouvez obtenir un buffle pour diverses raisons telles que la viande, les reproducteurs ou même pour former des chevaux de coupe (vous pouvez également les chasser ou acheter de la viande là-bas, mais cela ne vous aidera pas avec ce concours).

Vous voudrez peut-être vérifier leur politique de retour. Un poisson n’est pas si difficile à garder dans un appartement dans un aquarium, mais un bébé bison? Votre propriétaire ou votre association de propriétaires de maison a très probablement des règles contre les animaux de cette taille.

– Sam Eggleston

Au revoir, fils

Bien qu’il soit plus facile de s’arrêter dans l’animalerie la plus proche et de prendre un poisson rouge ou un betta préemballé dans un sac en plastique, ce n’est tout simplement pas pratique ici. Si vous jouez à un jeu de balle, vous allez vouloir des collations, vous aurez donc besoin que vos mains soient relativement libres. Heureusement, j’ai récemment regardé le nouveau documentaire de Taylor Swift, Miss Americana, et Mme Swift elle-même a présenté la solution parfaite.

C’est le sac à dos pour chat, illustré ci-dessous.

Ce chat passe clairement un excellent moment.





De toute évidence, cette invention sauve des vies, et c’est le moyen idéal pour garder votre poisson à l’aise tout en lui donnant une vue du jeu. Certes, le sac n’est probablement pas étanche, mais quiconque a déjà vu un infopublicité Flex Seal sait que c’est une solution facile.

Le plus grand des deux défis est le bison, mais ce n’est certainement pas impossible. Puisque vous avez jusqu’au mois d’août pour vous préparer, trouvez simplement un jeune veau ce printemps et commencez le processus de liaison avec lui jusqu’à ce qu’il soit à l’aise de passer du temps avec vous en public. Les bisons sont intrinsèquement bons, et une fois que vous avez une connexion profonde et un respect mutuel avec un, j’imagine qu’il sera heureux de passer du temps avec vous à un bon match de baseball à l’ancienne.

Après avoir reçu votre prix, dites simplement à votre nouveau (bi) fils qu’il est temps de passer à autre chose et de le laisser entrer dans le monde. Si vous l’avez bien élevé, il prospérera.

– Sydney Kuntz

Jouer avec le système

Je voudrais amener Matt Kemp avec moi au jeu, étant donné qu’il est en direct et que son surnom “The Bison” remonte à un sourd, à ses débuts avec les Dodgers. Étant donné que Kemp est actuellement sur un contrat de ligue mineure avec les Marlins, j’essayerais de le faire compter à la fois comme un bison et un poisson.

Mais si cela n’était pas autorisé, j’essaierais de monter un vrai bison au moins à travers le parking jusqu’à l’entrée du stade. Il y aurait à peu près zéro pour cent de chance que je réussisse tout le long et je serais facilement détourné, mais j’espère que quelqu’un filmerait ma honte parce que je suis tout à fait en faveur du contenu.

– Eric Stephen

Tout sur les anciens

Quatre mots: Diddy et un poisson

– David Fucillo

Non.

Je n’essaierais pas ça.

– Whitney Medworth

Le coup de fouet dans tout cela est de savoir combien de temps dureront les «tickets pour la vie», étant donné que Great Falls est l’une des 42 équipes de ligue mineure sur la liste de coupe proposée par la MLB. Les Voyagers pourraient même ne pas exister en tant que franchise affiliée après 2020, alors profitez de ces billets gratuits aussi longtemps que vous le pouvez.