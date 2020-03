L’équipe de Ben Simmons a été balayée lors du deuxième tournoi Call of Duty du SLAM

Ben Simmons, star des 76ers de Philadelphie, a eu un coup dur samedi soir avec son équipe dans le dernier tournoi Call of Duty: Modern Warfare du SLAM.

Après avoir montré pourquoi il était l’un des meilleurs joueurs de Call of Duty de la NBA lors du premier tournoi, Simmons n’a pas eu un show aussi dominant cette fois-ci.

Il a joué aux côtés de Zach LaVine, Donovan Mitchell et l’étudiant de première année de Sierra Canyon Bronny James, et son équipe a été balayée, 4-0, dans la série de sept matchs.

L’équipe gagnante avait plus de cohésion, Meyers Leonard et De’Aaron Fox étant deux des meilleurs joueurs de l’équipe. Josh Hart, Grayson Allen, Kentucky engagent Terrence Clarke et l’ancienne star de Hillcrest Prep Kyree Walker ont constitué un casting solide.

Simmons et compagnie ont rapidement perdu 2-0, s’inclinant premier dans Search and Destroy sur Rammaza. Simmons réussit généralement bien dans Search and Destroy, car il est habile avec les fusils de sniper. Il abat généralement les adversaires d’un coup, mais pendant ce match, il a terminé avec six attaques marquantes.

Après avoir perdu dans Search and Destroy, Simmons et son équipe ont perdu une déroute 200-110 dans Domination on Gun Runner. Suite à cette défaite, l’équipe a perdu 9-1 dans Capture the Flag on Shoot House. Le seul espoir de l’équipe de Simmons était de décrocher une victoire au quartier général sur la carte Vacant.

Bien qu’ils aient commencé avec une avance de 51-0, Simmons et son équipe n’ont pas poursuivi leur agressivité, perdant 200-97 lors du dernier match de la série.

Simmons a eu l’une de ses meilleures performances dans la série lors du dernier match, totalisant 29 victoires pour le deuxième plus haut niveau de l’équipe.

Bien que la série se soit terminée assez rapidement, les deux équipes ont tout de même disputé les trois derniers matchs. L’équipe Simmons n’a remporté aucun de ces prix non plus. Ils ont de nouveau perdu dans Search and Destroy, ainsi que Capture the Flag and Headquarters.

Alors que le hiatus de la NBA continue, peut-être plus de ces tournois seront en magasin pour les fans et les joueurs pour se détendre et se divertir.

