L’équipe de diffusion des Celtics fait les 5 équipes les moins aimées d’Awful Announcing

Les Boston Celtics se sont retrouvés dans une liste des cinq premiers, ce n’est peut-être pas si génial de se vanter.

Cette liste serait le classement des annonceurs locaux de la NBA 2019-2020 d’Awful Announcing, qui utilise un sondage mené par les lecteurs pour déterminer l’équipe de diffusion locale la moins appréciée et la moins bien classée pour chaque franchise des 30 équipes de la NBA.

La meilleure équipe de diffusion locale est allée à l’équipe qui couvre les Brooklyn Nets, avec Ian Eagle et Ryan Ruocco en play-by-play, et les analystes Sarah Kustok, Richard Jefferson et Jim Spanarkel.

Les équipes de diffusion des New York Knicks (je suppose que c’est bien qu’ils aient quelque chose qui va bien pour eux), Memphis Grizzlies, Portland Trail Blazers et Dallas Mavericks complètent le top cinq dans cet ordre.

Les Celtics se retrouvent 26e au classement général avec la légende des Celtics Tommy Heinsohn et le favori des fans Brian Scalabrine en train d’analyser avec Mike Gorman lors du play-by-play pour NBC Sports Boston.

Ils ne dirigent que les équipes de diffusion des Golden State Warriors, Oklahoma City Thunder, Cleveland Cavaliers et Houston Rockets comme les pires de la ligue en ordre décroissant.

Fait intéressant, en plus d’une note numérique de 1 à 30 par ordre de priorité pour la plupart des équipes de diffusion locales préférées, les équipes ont également reçu une note de lettre – probablement pour la qualité de leur travail.

Parmi les cinq équipes de diffusion les moins appréciées, Boston était la seule à obtenir un «B», le reste étant principalement «C» jusqu’à un «F». Sept autres équipes ont marqué dans cette fourchette, et six de plus avec un «A» – les Knicks, Griz, Blazers, Mavs, Nets et Toronto Raptors.

Vraisemblablement, au moins une partie de la négativité provient de l’envie de la bannière.

Et peut-être qu’un peu de la tendance de Tommy à voir les choses avec un peu d’éclat vert pourrait également jouer un rôle, mais c’est bien de voir même des marchés opposés classer l’équipe de diffusion de Boston parmi le tiers supérieur de la ligue ou plus avec les notes.

Quoi qu’ils signifient, exactement.

.