L’équipe de LeBron James portera le numéro 2 de Gianna Bryant pour le match des étoiles de la NBA 2020 en raison de Zhuri James

Alors que les Lakers de Los Angeles continuent de pleurer Kobe Bryant, sa fille Gianna Bryant et les sept autres passagers décédés tragiquement dans l’accident d’hélicoptère, la ligue a annoncé son intention d’honorer la légende lors du match des étoiles NBA 2020 à Chicago.

James et Giannis Antetokounmpo ont de nouveau été élus capitaines respectifs des équipes du All-Star Game et auront leur repêchage le 6 février. Une fois sélectionnés, les joueurs porteront un maillot n ° 2 (Team LeBron) ou n ° 24 (Team Giannis).

“Plutôt cool. Ils m’ont demandé quel numéro je voulais porter – 24 ou 2 – pour mon équipe, et j’ai choisi 2. Giannis va porter 24 pour leur équipe », a déclaré James après l’entraînement des Lakers. “C’est juste. C’est joli, plutôt cool. ”

«Nous avons une légende dans notre ligue, évidemment avec la situation qui s’est produite, alors nous pouvons l’honorer tout au long du week-end.»

Alors que James fait partie des joueurs qui ont admiré et idolâtré Bryant, il utilise le All-Star Game pour honorer le numéro 2 de Gianna. Lorsqu’on lui a demandé comment il en était venu à cette décision, James a répondu succinctement, «Zhuri», en référence à ses cinq- fille de 1 an.

Pour tout ce que James a accompli tout au long de sa carrière, il est plus fier d’être un père actuel et de donner l’exemple à ses enfants. James a assisté aux matchs de Bronny James dans la mesure du possible, notamment en prenant un vol en hélicoptère à Boston à la fin du mois dernier.

James est récemment apparu dans un épisode du vlog de Zhuri diffusé sur YouTube.

Quant au format All-Star Game, les deux équipes s’affronteront pour remporter chacun des trois premiers trimestres, qui commenceront tous par un score de 0-0 et dureront 12 minutes.

Le chronomètre de jeu sera désactivé au début du quatrième trimestre et un score cible final sera fixé. Cela sera déterminé en prenant le score cumulatif total de l’équipe dirigeante sur trois quarts et en ajoutant 24 points – les 24 représentent bien sûr le numéro de maillot que Bryant a porté au cours des 10 dernières saisons de sa carrière en NBA.

Les équipes joueront un quatrième trimestre non chronométré et le premier à atteindre le score cible final remportera le match des étoiles.