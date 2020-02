L’équipe Giannis a ciblé James Harden sur la défense, et cela n’a pas fonctionné

Le capitaine de l’équipe Giannis Giannis Antetokounmpo a déclaré après le match des étoiles de dimanche à Chicago que la stratégie tardive de son équipe était d’attaquer la star des Rockets de Houston James Harden sur la défensive.

Ça n’a pas marché. En 17 minutes de jeu, Harden a récolté 11 points et six passes décisives tout en enregistrant le seul différentiel de points positif parmi les partants de l’équipe LeBron, et il a également contribué à plusieurs arrêts défensifs clés à la fin du quatrième trimestre pour aider son équipe à remporter la victoire (score de la boîte).

S’exprimant après le match, Antetokounmpo a déclaré:

Offensivement, nous essayions juste de trouver celui que James Harden gardait. C’est sur cela que nous pensions avoir l’occasion de marquer.

Cette affirmation, cependant, n’est pas étayée par des données. Selon les statistiques de NBA.com, Harden n’abandonne que 0,87 points par possession cette saison en tant que défenseur de l’isolement. Il est encore meilleur que celui en post-défense, où il n’accorde que 0,55 point par possession et se classe dans le 95e centile.

Le nouveau système de petites balles de Houston est efficace en partie parce que la présence de Harden – malgré sa hauteur de 6 pieds 5 pouces – permet toujours aux Rockets de défendre avec succès les meilleurs buteurs. Cette polyvalence a également fonctionné dans le All-Star Game pour Team LeBron, qui avait Harden défendre une grande variété de joueurs, des gardes aux grands hommes.

Harden a également pris un peu de revanche sur Antetokounmpo, son rival dans la course pour le prix MVP 2019 de la NBA, sur le côté offensif. Lorsque les équipes du match ont été repêchées il y a deux semaines par Antetokounmpo et LeBron James, la star de Milwaukee a sélectionné Kemba Walker de Boston plutôt que Harden pour son équipe – prétendument pour sa volonté de passer le ballon.

Il s’est avéré que Walker avait récolté trois passes en 29 minutes, tandis que Harden était à égalité en tête de l’équipe LeBron avec six passes en seulement 17 minutes.

S’il y a une rivalité entre les deux derniers MVP de la NBA, nous aurons une autre chance de le voir le mois prochain, lorsque Harden et les Rockets (34-20) visiteront Antetokounmpo and the Bucks (46-8) le 25 mars. puis, Harden apprécie d’avoir le dernier mot.

