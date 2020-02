L’équipe LeBron favorisée par 5 au All-Star Game, Davis favori pour MVP

Le All-Star Weekend est enfin arrivé, car les choses commenceront plus tard ce soir à Chicago, en commençant par le Celebrity All-Star Game et le Rising Stars Game plus tard dans la soirée. Bien qu’il y ait une certaine excitation autour de All-Star samedi soir et du concours de dunk, l’événement principal arrive dimanche alors que Team LeBron tentera de gagner pour la troisième saison consécutive.

Selon les gens de BetOnline, Team LeBron est un favori à 5 points pour dimanche tandis qu’Anthony Davis est un favori 4/1 pour remporter le MVP All-Star, suivi de près par LeBron à 9/2. LeBron était le joueur par excellence des étoiles au match des étoiles 2018 à Los Angeles.

MVP du jeu des étoiles

Anthony Davis 4/1

LeBron James 9/2

Giannis Antetokounmpo 5/1

James Harden 6/1

Luka Doncic 9/1

Trae Young 10/1

Kawhi Leonard 14/1

Joel Embiid 18/1

Jimmy Butler 20/1

Kemba Walker 20/1

Pascal Siakam 20/1

Russell Westbrook 20/1

Devin Booker 25/1

Jayson Tatum 25/1

Ben Simmons 33/1

Les joueurs de BetOnline ont également un over-under fixé à 300,5 points, ce qui semble beaucoup, mais les équipes ont failli marquer près de 200 points au cours des dernières saisons. Cependant, le nouveau format de cette saison, où chaque trimestre représentera une victoire individuelle, pourrait changer la façon dont le score va, car les équipes peuvent être plus incitées à jouer en défense.

