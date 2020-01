L’équipe LeBron portera le n ° 2 pour Gigi, l’équipe Giannis en portera 24 pour Kobe

Plus tôt cette semaine, la NBA a annoncé des changements au format du prochain All-Star Game 2020, qui comprend également un hommage à Kobe Bryant. Mais le geste de changer la structure du jeu n’est pas la seule chose que la NBA fait pour honorer la mémoire de Kobe Bryant, de sa fille Gigi et de sept autres personnes qui ont été perdues dans un accident d’hélicoptère dimanche.

La NBA a annoncé vendredi que les deux équipes du jeu, Team LeBron et Team Giannis, porteront des numéros dédiés à la mémoire des Bryant décédés dimanche. Tous les membres de l’équipe LeBron porteront le numéro 2, le numéro que portait Gigi, tandis que l’équipe Giannis portera le numéro 24 en l’honneur de Kobe. Les deux équipes porteront également des écussons en jersey honorant la mémoire de John, Keri et Alyssa Altobelli, Sarah et Payton Chester, Christina Mauser et Ara Zobayan.

Les réserves pour le All-Star Game ont été annoncées jeudi et le repêchage du All-Star Game avec Team LeBron et Team Giannis devrait avoir lieu jeudi prochain après la date limite de négociation NBA.

