L’équipe LeBron prend Anthony Davis avec le premier choix

Dans un choc pour absolument personne, malgré la façon dont LeBron James a essayé de le vendre, Anthony Davis a été le premier choix au classement général du repêchage de 2020 par l’équipe LeBron.

Aux côtés de Davis et James dans l’équipe LeBron se trouvaient les autres partants de la Conférence Ouest: Luka Doncic de Dallas, l’attaquant des Clippers Kawhi Leonard et James Harden de Houston.

Il se joindra à l’équipe Giannis pour ses deux premiers choix, Joel Embiid des Sixers et Pascal Siakam des Raptors, suivis de Kemba Walker de Boston et enfin de Trae Young d’Atlanta.

Avec le premier choix des réserves, Giannis Antetokounmpo a emboîté le pas avec LeBron en choisissant son coéquipier Khris Middleton des Milwaukee Bucks. LeBron a suivi cette sélection en choisissant Damian Lillard de Portland, qui a marqué 48 points lors d’une victoire vendredi dernier chez les Lakers.

En fait, seuls six joueurs au total ont changé de conférence entre les deux équipes. Le duo de l’Utah, Rudy Gobert et Donovan Mitchell, rejoint Brandon Ingram au sein de l’équipe Giannis tandis que Jayson Tatum, Ben Simmons et Domantas Sabonis rejoindront les joueurs occidentaux de l’équipe LeBron.

Le match des étoiles aura lieu le 16 février dans la ville natale d’Anthony Davis à Chicago.

