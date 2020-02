L’équipe nationale espagnole démarre les Windows avec un bon départ en battant la Roumanie 71-84

Cinq mois après avoir proclamé champion du monde de basket-ball, le Séléction espagnole Vous avez démarré Windows for Eurobasket 2021 de la meilleure façon possible. L’équipe dirigée par Sergio Scariolo s’est imposée à l’extérieur de l’équipe nationale de La roumanie, et pour un résultat de 71-84.

La voix chantante de la rencontre a été prise par Sebas Saiz (17 points, 12 rebonds, 2 blocs et 29 valorisation) et Daniel Díez (21 points et 23 valorisation de la banque), qui sont devenus les meilleurs joueurs du jeu. En Roumanie, mettez en avant la performance d’Emanuel Cate, avec 19 points et 6 rebonds dans son compteur personnel.

