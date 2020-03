L’ère Bam Adebayo est déjà là – The Athletic

Bam Adebayo est descendu dans son vestiaire, a récupéré son maillot Bradley Beal dédicacé et l’a enfilé – en arrière – au lieu de l’emballer. Le maillot était un peu serré, alors Adebayo a glissé ses pouces sous les revers et a mené toute son interview d’après-match avec sa chaîne en or n ° 13 reposant au-dessus des lettres, B-E-A-L.

À une époque de falsification flagrante des joueurs et de recrutement ouvert, le maillot d’Adebayo à bascule de Beal était perçu par les fans du Miami Heat et des Wizards de Washington comme une tentative pas si subtile d’attirer le talentueux garde de tir vers le sud vers une franchise beaucoup plus proche de gagner quelque chose de significatif. Adebayo a expliqué par la suite que c’était la première fois qu’il reconnaissait un adversaire de cette manière.

«C’est mon premier maillot Beal. Je suis content de le porter. C’est dans sa ville. C’est juste le plus grand respect pour un gars comme ça », a déclaré Adebayo.

S’il n’y avait pas eu un échange d’admiration mutuelle après le match, Adebayo’s …

.