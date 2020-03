Les 10 joueurs NBA qui perdent le plus de balles par match

Les statistiques individuelles de la NBA sont l’un des critères les plus importants, sinon les plus élevés, qui sont pris en compte lors de la mesure du niveau qu’un joueur donne au cours d’une saison: s’il sera sélectionné pour le All Star , s’il se battra pour l’un des titres de fin de cours (MVP, ROY, MIP …), etc.

Cependant, non seulement ces chiffres positifs sont mesurés pour les joueurs, mais aussi les sections dans lesquelles ils souffrent le plus sont prises en compte, telles que les fautes personnelles accumulées par match disputé, ou les pertes de possession qu’un joueur peut avoir. toute la saison.

Dans cette dernière section, et en observant le top 10 des joueurs qui accumulent le plus de pertes par match, on peut voir que tous amassent un grand nombre de minutes pendant les matchs avec le ballon dans les mains.

Les deux exemples les plus clairs se trouvent précisément dans les deux premières positions du classement. Trae Young (1er avec 4,8 défaites par match) et James Harden (4,5 défaites par match) sont pratiquement les joueurs qui passent le plus de temps avec le ballon, et convient également que les deux sont les cinq joueurs qui accumulent le plus de points en moyenne cette saison . Le Top 10 est actuellement (et jusqu’à la fin de la suspension de la NBA) comme suit:

10. Zach LaVine: 3,4

9. Ben simmons: 3,6

8. Andre Drummond: 3,6

7. Giannis Antetokounmpo: 3,7

6. Devin Booker: 3,9

5. LeBron James: 4.0

4. Luka Doncic: 4,2

3. Russell Westbrook: 4,5

2. James Harden: 4,5

1. Apportez jeune: 4,8

