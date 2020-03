Les 10 meilleurs matchs de la saison des Lakers 2019-20 reviendront sur le NBA League Pass

Avec l’escalade de l’épidémie de coronavirus aux États-Unis, la NBA a répondu à la pandémie en suspendant la saison 2019-20 le 11 mars.

Cependant, Adam Silver et la ligue cherchent à faire leur part pour aider les fans à faire face aux circonstances en rendant le NBA League Pass gratuit jusqu’au 22 avril.

Le NBA League Pass permet aux fans de revoir les matchs complets ou condensés.

Lakers Nation a compilé 10 des meilleurs matchs des Lakers de Los Angeles de la saison 2019-20 jusqu’à présent pendant la pause. Profitez de ces jeux:

1. Utah Jazz (25 octobre 2019)

Le Jazz a été présenté comme l’une des premières puissances de la Conférence de l’Ouest alors qu’il ajoutait Mike Conley et Bojan Bogdanovic à une liste déjà talentueuse. Cependant, les Lakers ont joué une défense exceptionnelle, montrant à quel point ils étaient longs et athlétiques dans chaque position, remportant leur première victoire de la saison.

2. Dallas Mavericks (1er novembre 2019)

Luka Doncic a pris la ligue d’assaut alors qu’il sortait des portes presque imparable dans sa deuxième saison. Malgré cela, les Lakers ont réussi à forcer le jeu en prolongation après un Danny Green à trois points et ils ont pu capitaliser sur leur expérience de vétéran pour prendre soin des affaires.

3. Pélicans de la Nouvelle-Orléans (27 novembre 2019)

Anthony Davis est retourné à la Nouvelle-Orléans pour la première fois depuis son échange et c’était pour le moins hostile. Cependant, Davis a calmé la foule avec une performance de 41 points avant de clore le match en volant la passe de Jrue Holiday à Brandon Ingram à seulement cinq secondes de la fin.

4. Miami Heat (13 décembre 2019)

The Heat s’était imposé comme un candidat surprise dans la Conférence de l’Est alors qu’il se vantait d’un record à domicile invaincu. D’autre part, les Lakers ont connu un énorme succès sur la route et ils ont surmonté un déficit précoce pour remporter la victoire et casser la séquence de victoires à domicile de Miami.

5. Oklahoma City Thunder (11 janvier 2020)

LeBron James et Davis ont tous deux perdu le match en raison d’une blessure, il était donc largement prévu que les Lakers perdraient face à une équipe Thunder étonnamment compétitive qui avait été sur une lancée. Cependant, Kyle Kuzma et Rajon Rondo ont sans doute joué leurs meilleurs matchs à ce moment-là et ont pu les amener à une victoire.

6. Houston Rockets (18 janvier 2020)

Davis était absent de la formation de départ alors qu’il soignait une blessure au bas du dos, ce qui signifie que les Lakers ne pouvaient finalement pas profiter de leur taille et de leur longueur dans la peinture. Cela n’a pas d’importance, car Los Angeles a fait un excellent travail avec James Harden et Russell Westbrook pour assurer la victoire.

7. Denver Nuggets (12 février 2020)

C’était le dernier match avant le week-end des étoiles 2020 et les Lakers avaient vu une baisse notable de leur jeu, donc une perte n’aurait pas été surprenante. Cependant, ils ressemblaient à une équipe désireuse de faire une déclaration et ils l’ont fait comme le duo All-Star de James et Davis les a portés au quatrième trimestre.

8. Boston Celtics (23 février 2020)

Les Celtics ont embarrassé les Lakers le jour de Martin Luther King Jr., les faisant exploser de 32 points dans TD Garden. Les Lakers ont toutefois réagi au Staples Center, exécutant le tronçon et s’éloignant avec la victoire après que James a réussi un saut fadeaway sur Jaylen Brown dans la dernière minute.

9. Milwaukee Bucks (6 mars 2020)

Dans un aperçu potentiel de la finale de la NBA 2020, les Lakers se sont affrontés avec Giannis Antetokounmpo et une équipe de Bucks qui avait roulé le reste de la ligue. James et Los Angeles ont mis le maximum d’efforts pendant les 48 minutes complètes du match et ont pu prouver à la ligue qu’ils sont tout autant un favori pour remporter le championnat que Milwaukee.

10. Los Angeles Clippers (8 mars 2020)

Au tour III, les Lakers ont finalement réussi à surmonter leurs colocataires au Staples Center en ralentissant Kawhi Leonard. Avery Bradley a également réussi à conserver son ancienne équipe en marquant un record de 24 points pour la saison, drainant 6 de ses 12 tentatives de trois points et en jouant sa marque habituelle de défense sous votre maillot.