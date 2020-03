Les 10 meilleurs matchs du basketball universitaire de 2019-2020

On se souviendra toujours de mars 2020 – parmi bien d’autres choses – comme le mois où nous avons tous été privés de folie. Les retours sauvages, les bouleversements dramatiques, les buzzers-beaters classiques rejoués pour les décennies à venir; rien de tout cela ne s’est produit, laissant la saison des cerceaux des collèges 2019-2020 dans un état de purgatoire éternel.

Il ne fait aucun doute que si le dernier mois de la saison avait été joué, cette liste serait radicalement différente de la sienne. Ce n’était pas le cas, et ce ne le sera jamais, alors voici les 10 meilleurs matchs de la saison.

10. Saint Mary’s 51, BYU 50 (demi-finales des tournois du COE) (9 mars)

Tout le monde à l’intérieur de l’Orleans Arena de Vegas et tous ceux qui regardaient la télévision depuis leur domicile savaient que Jordan Ford prenait le dernier coup. Cette connaissance n’a rien fait pour aider BYU.

Le cavalier à sang froid de Ford avec 1,4 seconde à jouer a permis à Saint Mary’s, troisième tête de série, de remporter une victoire palpitante de 51-50 sur BYU, deuxième tête de série, en demi-finale du tournoi de la Conférence de la côte ouest dans les petites heures du 10 mars.

Ce qui rendait le moment encore plus impressionnant, c’était le fait que Ford venait de marquer 42 points et avait joué toutes les 50 minutes dans une victoire en double prolongation de 89-82 contre Pepperdine en quart de finale 48 heures plus tôt. Le tir a cassé la séquence de neuf victoires consécutives de BYU et a préparé le terrain pour un autre match pour le titre WCC de Gonzaga-Saint Mary une nuit plus tard.

Ce fut l’un de ces brillants moments nocturnes du début mars qui ne fait que vous affamer de la folie qui se profile à l’horizon.

Hélas …

9. Penn State 89, Iowa 86 (4 janvier)

La Palestra a été le site de l’une des atmosphères les plus chargées de toute la saison alors que Penn State a débuté la nouvelle année avec une victoire palpitante de 89-86 lors de la conférence sur l’Iowa.

La star de Hawkeye et l’éventuel All-American Luka Garza ont marqué 34 points, mais il a raté trois lancers francs clés dans les moments décroissants du match. Ces ratés ont permis à Lamar Stevens et aux Nittany Lions de mettre la touche finale à une victoire monstre qui a mis la foule locale à Philly dans une frénésie.

“Ma tête tourne toujours”, a déclaré l’entraîneur-chef de Penn Sate, Pat Chambers. “C’était sauvage.”

Le jeu a marqué la première fois depuis 1996 que Penn State jouait avec un classement parmi les 25 premiers à côté de son nom. La victoire a promis que les Nittany Lions se dirigeaient vers leur première apparition en tournoi NCAA au cours des neuf saisons de Chambers.

8. Dayton 78, Saint Louis 76 (OT) (17 janvier)

Dayton a réussi un record parfait de 18-0 dans l’Atlantic 10, ce qui lui a valu peu de recul de la part de ses confrères. La seule exception a été Saint Louis, qui a joué les Flyers serré lors des deux rencontres, y compris ce thriller de vendredi soir au Chaifetz Arena.

Les Billikens physiques ont construit un avantage de 55-42 avec seulement 7:40 à jouer en régulation avant que UD ne revienne. Les efforts de Dayton ont été considérablement aidés par une performance lamentable de 17 coups sur 37 lancers francs de Saint Louis, qui finirait finalement dernière du pays en pourcentage de lancers francs par équipe.

Bien que la saison ait appartenu à Obi Toppin, cette soirée a appartenu à son coéquipier Jalen Crutcher. Le gardien junior a marqué un sommet de 21 points et a peut-être réussi le coup le plus mémorable de la campagne 2019-2020 inoubliable de Dayton.

Les deux défaites antérieures de Dayton (en fin de compte, leurs deux seules défaites) étaient survenues en prolongation, ce qui n’a fait que gagner cette route de conférence plus douce.

“Nous avons dit, pas cette fois”, a déclaré Toppin après le match. “Nous avons fini avec les pertes d’heures supplémentaires.”

7. Butler 72, Xavier 71 (7 mars)

Le dernier samedi soir de la saison régulière de basket-ball universitaire – et ce qui se révélera être le dernier samedi soir de la saison, point final – Butler et Xavier ont livré une aventure classique de va-et-vient à l’intérieur du Cintas Center.

Ayant désespérément besoin d’une victoire pour booster sa reprise du tournoi NCAA, Xavier avait traîné pendant la majeure partie de la soirée avant qu’une séquence de 9-0 à la fin de la seconde mi-temps ne mette les Mousquetaires en position de voler une victoire. L’élan a basculé entre les deux équipes à plusieurs reprises avant que Butler ne se retrouve avec le ballon, en baisse de deux et moins de 10 secondes pour jouer.

C’est à ce moment-là que Kamar Baldwin, qui avait déjà une réputation établie d’être l’un des meilleurs fermiers de tout le basket-ball universitaire, a appelé le jeu.

Baldwin a terminé avec un sommet en carrière de 36 points, et la perte a conduit Xavier à terminer avec un record de conférence inférieur à .500 pour la première fois en 38 ans. Les Mousquetaires perdraient contre Dayton au premier tour du tournoi de Big East moins d’une semaine plus tard. Nous ne saurons jamais avec certitude si ces pertes les ont chassés du tournoi de la NCAA.

6. Oregon 73, Arizona 72 (OT) (22 février)

Les deux rencontres entre l’Oregon et l’Arizona cette saison ont permis aux Ducks de gagner un point en prolongation. C’est la deuxième de ces deux rencontres, celle qui s’est déroulée à Tucson, qui a été si phénoménale qu’elle a exigé une place sur cette liste.

L’éventuel All-American Payton Pritchard a disputé l’un des meilleurs matchs de sa carrière, enregistrant un sommet en carrière de 38 points. Il a effectué ses huit tentatives de lancer franc, a foré six tirs à trois points et a été le seul joueur de chaque camp à jouer toutes les 45 minutes. Ce dernier chiffre est peut-être la raison pour laquelle, pendant la prolongation du jeu, les tirs de Pritchard ont soudainement cessé de tomber.

Heureusement pour l’Oregon, Shakur Juiston était là pour sauver la situation. L’attaquant senior a marqué 14 points dans la soirée, mais a produit les neuf points des Ducks en prolongation. Son lay-up avec 1,4 seconde à jouer s’est avéré être le seau décisif du jeu, mais seulement après que Christian Koloko de l’Arizona ait raté une paire de lancers francs qui auraient pu prolonger le concours ou le gagner pour les Wildcats.

“Autant aller jouer à la loterie maintenant”, a plaisanté Juiston après le match.

Cette victoire a marqué la cinquième victoire consécutive de la saison en Oregon.

5. Belmont 76, Murray State 75 (championnat de tournoi OVC) (7 mars)

Seuls 12 des 32 tournois de conférence du basket-ball universitaire ont été joués intégralement avant que le coronavirus ne mette un terme brutal à la saison. Sur ces 12 tournois, aucun n’a eu une finition de meilleure qualité que l’Ohio Valley, ce qui nous a donné Belmont, tête de série, affrontant Murray State, deuxième tête de série, dans le match pour une troisième année consécutive.

Après avoir chuté aux Racers dans le match de championnat OVC en 2018 et 2019, Belmont a (vraisemblablement) frappé son ticket pour la Big Dance sur le layup de Tyler Scanlon avec seulement trois secondes à jouer.

Le simple fait que Rick Byrd n’appelle plus les Bruins ne signifie pas que nous aurions dû nous attendre à autre chose qu’une belle coupure de porte dérobée sur la possession la plus cruciale de la saison.

«C’était une pièce que nous pratiquons tout le temps. Avec toute cette préparation au dernier moment, il n’y avait pas de nerfs. C’était une seconde nature et juste une exécution », a déclaré Scanlon après le match.

C’était la cinquième fois que Murray State et Belmont disputaient le championnat des tournois OVC depuis que les Bruins avaient rejoint la conférence en 2012-13. Belmont a remporté trois des cinq rencontres dans ce qui est devenu l’une des meilleures rivalités majeures moyennes / basses du basket-ball universitaire.

4. Stephen F. Austin 85, Duke 83 (OT) (27 novembre)

À l’approche de ce match le mardi soir de la semaine de l’Action de grâce, Duke, le meilleur du classement, avait remporté les 150 meilleurs matchs consécutifs à domicile contre des adversaires hors conférence. Les Blue Devils n’avaient pas non plus perdu un match à domicile contre un adversaire non-ACC depuis une défaite contre St. John’s le 26 février 2000.

L’attaquant senior de Stephen F. Austin, Nathan Bain, a changé tout cela avec un batteur sonore d’un océan à l’autre qui aurait pu fournir la meilleure finition de toute la saison.

Stephen F. Austin allait finir la saison 28-3 et semblait être un choix bouleversé du tournoi de la NCAA, mais personne ne savait que les Lumberjacks étaient si forts à l’époque. Ils sortaient d’une campagne 14-16 en 2018-19 et venaient d’être battus à la main par une équipe de Rutgers qui, encore une fois à l’époque, n’était pas très appréciée. Le résultat de tout cela est que la SFA était un outsider de 27,5 points pour ce match au Cameron Indoor Stadium, ce qui a bouleversé le plus grand écart de points de ce basket-ball universitaire en 15 ans.

Peut-être mieux encore, le mot s’est rapidement répandu après le match que Bain, un héros sportif américain fraîchement couronné, était originaire des Bahamas dont la famille avait presque tout perdu lorsque l’ouragan Dorian a ravagé leur maison et l’église du père de Bain. Un GoFundMe que la SFA avait lancé pour aider la famille de Bain et le reste des Bahamas est passé de peu d’attention à la collecte de plus de 150 000 $ pour aider aux efforts de secours suite à l’ouragan.

3. Kansas 64, Baylor 61 (22 février)

Devant une foule enjouée à Waco, le Kansas, troisième, a exigé une douce revanche sur un non-alors. 1 escouade de Baylor qui avait battu les Jayhawks par 12 à Lawrence un mois plus tôt. La victoire de KU au deuxième tour a finalement préparé le terrain pour que l’équipe de Bill Self remporte le titre de la saison régulière des Big 12 et s’établisse comme le favori pour être la tête de série no 1 au dimanche de la sélection.

C’était le match d’Udoka Azubuike du début à la fin. Les doubles équipes n’ont fait aucune différence, et Baylor n’a pas non plus tenté d’attaquer le grand homme à l’autre bout du sol et de lui causer de gros ennuis. Une fois la poussière retombée, Azubuike avait marqué 23 points, récupéré 19 rebonds et (probablement) causé des dommages irréparables aux deux jantes à l’intérieur du Ferrell Center. Sur ses 11 buts marqués, neuf étaient des dunks.

Lors du premier match entre les deux, Baylor a limité l’Azubuike à six points sur seulement six tirs en faisant face au poteau et en ayant toujours un deuxième défenseur à bout de bras du grand homme. Le Kansas a combattu cela dans le deuxième match en créant des opportunités pour Azubuike non pas par le biais de post-ups traditionnels, mais hors des écrans de balle élevés et des flux de gardes de conduite.

Comment Scott Drew aurait-il pu contrer un match en caoutchouc très médiatisé pour le titre Big 12 à Kansas City? Nous ne le saurons jamais.

2. Duke 98, Caroline du Nord 96 (OT) (8 février)

Dans dix ans, les gens se souviendront de deux choses au sujet des talons de goudron de Caroline du Nord 2019-2020. Le premier, évidemment, est qu’ils sont allés 14-19 et ont terminé à égalité en dernier dans l’ACC, ce qui en fait facilement la pire équipe UNC de l’ère Roy Williams. La deuxième, je pense, sera la façon dont ils ont pris leur première des deux défaites contre leur rival rival Duke, un triomphe pour les Blue Devils qui a présenté un batteur à la fin du règlement pour envoyer le match en prolongation et un autre à la fin de la période supplémentaire pour verrouiller le W.

Pendant la majeure partie de la soirée, au début de février, il semblait que la Caroline du Nord serait en mesure de sauver une victoire satisfaisante sur son rival, sans autant de drame. Puis, comme cela avait tendance à être le cas avec cette équipe UNC, le théâtre est sorti de nulle part. Une série de revirements de Tar Heel et de lancers francs manqués a permis à Duke de revenir à une distance de frappe, ce qui a ensuite préparé le terrain pour Tre Jones à la fin du règlement:

Naturellement, l’air est sorti à l’intérieur du Dean Dome dans les moments entre la fin du règlement et le début des heures supplémentaires. Duke a marqué six des sept premiers points de la période supplémentaire et a semblé prêt à poursuivre sur cette lancée pour une victoire confortable.

Le super étudiant de première année de Caroline du Nord, Cole Anthony, a répondu, frappant deux sauteurs consécutifs et déclenchant un rallye qui a mis les Tar Heels en tête, 96-91, avec un peu moins de 20 secondes à jouer. Jones a répondu par un et un et quand il a raté le lancer franc qui aurait terminé le jeu à trois points, Wendell Moore Jr. était là avec un retrait qui a réduit l’avance de la Caroline à un.

Cela a préparé le terrain pour un appel sans appel / qui sera discuté sur Tobacco Road et au-delà pour les années à venir.

Aucune faute n’a été commise sur Duke, et après un long examen, l’appel de Ted Valentine sur le terrain pour donner le ballon aux Blue Devils a été confirmé.

Un pilote au volant de Jones a été frappé par Christian Keeling, de la Caroline du Nord, envoyant le meneur de jeu des Blue Devils en deuxième ligne avec la possibilité de donner une longueur d’avance à son équipe. La seule grâce salvatrice pour les fans de l’UNC à l’époque semblait être la sécurité d’avoir le cœur brisé au cor pour la deuxième fois en moins de 15 minutes.

Vous savez ce qui s’est passé ensuite …

Le premier jeu UNC-Duke semble toujours livrer la marchandise. Même dans une saison où la Caroline du Nord était historiquement inférieure, ce fut toujours le cas en 2019-20.

1. Kansas 90, Dayton 84 (OT) (Maui Invitational Championship) (29 novembre)

Souvent, nous reviendrons sur les jeux les plus prestigieux de novembre sous un angle différent une fois la saison terminée et ces classements de début de saison semblent un peu idiots. Ce jeu était l’opposé en ce qu’il n’a fait que devenir plus impressionnant avec le temps.

Nous étions à peu près sûrs pendant la Thanksgiving Week que Kansas et Dayton étaient très bons. Nous ne savions pas que les Jayhawks étaient bons au classement général n ° 1, et nous ne savions vraiment pas que les Flyers allaient finalement être prêts à rejoindre KU sur la première ligne lors de la sélection dimanche.

Entre autres choses, ce jeu a servi d’introduction de Toppin aux premières lignes de la conversation du joueur national de l’année. Malgré un début un peu lent, Toppin a terminé ce match avec 18 points, neuf rebonds, trois blocs et l’une des célébrations à trois points les plus irrespectueuses de toute l’année.

Aussi brillant que Toppin était, le grand homme du Kansas, Azubuike, était meilleur. L’éventuel All-American a terminé avec 29 points sur 12 tirs sur 15 sur le terrain, ainsi que quatre blocs. Sept de ces 29 points sont survenus en prolongation, où sa domination à l’intérieur s’est révélée être la différence pour les Jayhawks alors qu’ils mettaient la touche finale à un classique de Maui.

La seule chose qui aurait pu améliorer ce jeu? S’il avait été joué dans le créneau horaire traditionnel de la veille de Thanksgiving.

Je ne vais pas laisser aller ça. Faites la bonne chose, Maui. Ne laissez pas le fait que vous ayez eu deux matchs de championnat classiques au cours des deux dernières années vous distraire de la vérité. Le monde déteste le nouveau temps de pointe du jeu de titre.