Les 10 meilleurs moments des éliminatoires des Lakers de Los Angeles Kobe Bryant

Alors que nous pleurons et nous souvenons de la grande carrière de Kobe Bryant (republié du 17/04/2016).

Venir avec les 10 meilleurs moments des séries éliminatoires de Kobe Bryant n’a pas été facile. Au cours de sa carrière de 20 ans avec les Lakers de Los Angeles, Kobe a offert à ses fans du monde entier un flux apparemment sans fin de moments mémorables. Bryant a ravi les fans des Lakers depuis son arrivée dans la ligue en 1996, menant à son dernier match en violet et en or deux décennies plus tard.

Avec tous les souvenirs inoubliables qu’il a donnés aux fans au fil des ans au cours de la saison régulière de la NBA, Kobe a également organisé un spectacle pour les fidèles des Lakers dans les séries éliminatoires tout en ouvrant la voie à cinq autres titres pour la franchise légendaire.

Bryant a toujours élevé son jeu pendant les séries éliminatoires, qu’il joue aux côtés de Shaquille O’Neal ou de Pau Gasol, ce qui rend les équipes adverses, les joueurs et les fans fous en essayant de le contenir.

Pendant le mandat de Bryant avec les Lakers, le futur Temple de la renommée n’a manqué les séries éliminatoires que quatre fois. Avec 16 apparitions en séries éliminatoires, Kobe a eu sa juste part de moments incroyables en séries éliminatoires tout en étant le leader incontesté et le visage de la franchise des Lakers.

Des dunks à couper le souffle, des tirs gagnants et des performances incroyables pour maintenir les espoirs du championnat des Lakers, Bryant a tout fait en séries éliminatoires, les 10 moments suivants étant la crème de la crème.

# 10: Kobe mène les Lakers à la finale avec une victoire sur l’Utah (2009)

Kobe Bryant termine avec 35 points et 10 passes décisives contre les Nuggets dans le sixième match de la série finale de la Conférence de l’Ouest 2009

DESCRIPTION: Les Lakers de Los Angeles ont réussi à dominer la compétition lors de la saison 2008-09 de la NBA en remportant 65 matchs, mais ont rencontré des ennuis contre les Denver Nuggets une fois en mesure d’atteindre la finale de la Conférence de l’Ouest lors des éliminatoires de la NBA.

Heureusement, Bryant et compagnie se sont ralliés avec la superstar menant l’équipe à une victoire en série dans le match 6 avec 35 points et 10

# 9: Kobe Torches Sacramento pour 48 points

Kobe Bryant marque 48 points et déchire 16 rebonds pour balayer les Kings de Sacramento lors des demi-finales de la Conférence Ouest, match 4

DESCRIPTION: Les Lakers de Los Angeles et les Sacramento Kings ont eu une rivalité amère pendant les premières années de l’ère Kobe-Shaq dominante. Ces deux poids lourds de la Conférence de l’Ouest se sont rencontrés régulièrement en séries éliminatoires avec Bryant ayant sans doute sa meilleure performance contre le rival Kings en 2001.

Kobe a incendié Sacramento pour 48 points tout en éliminant 16 rebonds pour aider les Lakers à réussir le balayage de quatre matchs.

# 8: Kobe Bryant 40 points contre Magic (Finales NBA 2009)

http://youtu.be/aQhhYPc0MCY8

Kobe Bryant perd 40 points contre le Orlando Magic en finale de la NBA 2009

Après la chute des Lakers de Los Angeles contre les Celtics de Boston lors de la finale de la NBA 2008, Kobe Bryant était déterminé à ramener son équipe en finale l’année suivante. Bryant a accompli cet exploit avec une relative facilité et a fait une déclaration dans le match 1 contre Orlando Magic de Dwight Howard avec une performance de 40 points.

# 7: Kobe Bryant Dunks sur Steve Nash (2006)

Kobe Bryant dunks sur Steve Nash dans le match 2 du premier tour des éliminatoires de la NBA

DESCRIPTION: En 2006, la rivalité des Los Angeles Lakers et des Phoenix Suns battait son plein avec Kobe Bryant et Steve Nash à la tête de leurs équipes respectives. Bien que les Suns se soient finalement imposés contre les Lakers cette année-là, Bryant a laissé sa marque avec une incroyable performance en fin de partie dans le match 4 et un dunk postérisant dans le match 2.

# 6: Kobe Bryant Match-Tying Three vs Pistons (Finale NBA 2004)

Kobe Bryant frappe trois matchs nuls contre les Pistons de Detroit en finale de la NBA 2004

La finale de la NBA 2004 est quelque chose que Kobe Bryant et les Lakers de Los Angeles aimeraient oublier. Les Detroit Pistons sont sortis en tête de cette série, mais pas sans quelques héroïques de fin de partie de Bryant dans le deuxième match.

# 5: Kobe Bryant Impossible Fade-Away Over Grant Hill (2010 WCF)

Kobe Bryant a tiré sur Grant Hill lors de la finale de la Conférence de l’Ouest en 2010

Kobe Bryant a eu sa juste part de batailles avec les Phoenix Suns lors des séries éliminatoires avec Steve Nash et la compagnie qui ont pris le dessus plus de fois qu’il ne l’admettrait.

Heureusement, Bryant a eu le dernier rire en 2010, mettant la cerise sur le gâteau avec un sauteur fadeaway breveté sur Grant Hill dans le sixième match décisif de la finale de la Conférence Ouest.

# 4: Performance de Kobe Bryant contre les Pacers (finales 2000 de la NBA)

Performance de Kobe Bryant contre les Indiana Pacers lors du quatrième match de la finale NBA 2000

Lors de la première apparition de Kobe Bryant en finale de la NBA, les Lakers de Los Angeles ont affronté une équipe difficile des Indiana Pacers dirigée par Reggie Miller.

Dans le match 4, Bryant a fait sentir sa présence en mettant l’équipe sur le dos pour mener les Lakers à la victoire sur la route. Shaquille O’Neal a commis une faute en laissant à Kobe le soin de supporter la charge et qu’il a fini avec 28 points tout en retirant la victoire sur les Pacers.

# 3: Kobe Bryant Buzzer-Beater vs Suns (2006)

Kobe Bryant bat le vibreur contre Phoenix Suns en 2006

DESCRIPTION: Après avoir traversé quelques années difficiles de reconstruction, Kobe Bryant et compagnie ont pu se faire connaître contre les Phoenix Suns de Steve Nash en 2006. Bryant a fait un show contre les Suns au premier tour des séries éliminatoires cette année-là avec un performances inoubliables dans le jeu 4.

# 2: Kobe mène les Lakers devant les Celtics (finale NBA 2010)

Kobe Bryant mène les Lakers devant les Celtics de Boston en finale de la NBA 2010

Sur les cinq titres NBA de Kobe Bryant, le futur Hall of Famer admet que battre l’amer rival Boston Celtics en 2010 était de loin son favori.

Bryant a mené la franchise légendaire à des titres consécutifs aux côtés de Pau Gasol avec le deuxième des deux titres à venir contre les Celtics dans une série passionnante de sept matchs se terminant sur le sol de l’équipe du Staples Center.

# 1: Kobe Alley-Oop à Shaquille O’Neal (2000 WCF)

Kobe Bryant passe à Shaquille O’Neal en finale de la Conférence Ouest 2000

Dans le moment peut-être le plus emblématique de l’ère Kobe-Shaq à Los Angeles, Bryant a aidé les Lakers à remporter la victoire dans un incroyable retour contre les Portland Trail Blazers avec une allée vers O’Neal dans les derniers moments de la Conférence de l’Ouest 2000. Finales.