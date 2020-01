Les 10 plus grands retours de l’histoire des éliminatoires de la NFL

Pendant 19 minutes, il semblait que les Chiefs allaient être éliminés des séries éliminatoires sur leur propre terrain. Les passes perdues, la couverture perdue et les erreurs des équipes spéciales ont permis aux Texans de prendre une avance de 24-0 au deuxième trimestre au Arrowhead Stadium. Pendant un moment brillant, il est apparu que Houston pourrait accueillir son premier match de championnat de conférence depuis que les Oilers se sont tenus debout dans l’AFL.

Ensuite, la force stoppable des malheurs de l’après-saison des Chiefs a rencontré l’objet extrêmement mobile qui est l’entraîneur des séries éliminatoires de Bill O’Brien, et Kansas City a repris vie. Patrick Mahomes et Travis Kelce revitalisé ont mené une attaque qui a marqué trois touchés en moins de trois minutes et demie de temps de jeu. Une autre campagne de notation a officiellement effacé tout le travail accompli par les Texans. Lorsque la mi-temps est enfin arrivée, Kansas City menait 28-24.C’est un accomplissement qu’aucune équipe de la NFL – en saison régulière ou en séries éliminatoires – n’avait jamais réussi auparavant.

Les choses ne se sont pas améliorées pour Houston en seconde période, laissant les Chiefs célébrer une victoire 51-31 sur leur terrain. Kansas City a marqué tant de fois que le stade a manqué de feux d’artifice de célébration. Cela a peut-être été le retour le plus énergique que la ligue ait jamais vu – mais quand il s’agit de 100 ans de football dans la NFL, il n’a pas réussi à décrocher les trois plus grands rallyes éliminatoires de la ligue.

Voici à qui Mahomes et sa compagnie se sont tournés, même après avoir effacé une avance de 24 points dans le temps qu’il faut pour cuisiner une pizza surgelée.

1. Bills 41, Oilers 38, OT, dans AFC Wild Card (3 janvier 1993)

Le plus grand déficit: 32 points. Houston menait 35-3 avec 8:53 à jouer au troisième quart.

La défaite de 2020 contre les Chiefs n’était pas un territoire inconnu pour les fans de football de Houston. Ils ont témoigné du plus grand retour de l’histoire des séries éliminatoires de la NFL en 1993 – et ils ont regardé tout cela se dérouler entre les mains d’un quart-arrière de secours.

Frank Reich a été chargé de ramener les Bills au Super Bowl après que le passeur du Temple de la renommée Jim Kelly s’est blessé au genou lors de la semaine 17. Il est tombé dans un trou de 32 points contre les Oilers … puis s’est jeté hors de lui. . Ses quatre passes de touché sont arrivées au troisième trimestre ou plus tard. Son score final – et le troisième à l’écart-joueur du Temple de la renommée Andre Reed – a donné aux Bills une avance de 38-35 qui a forcé Houston à rattraper son retard à la fin du quatrième quart. Ils l’ont fait, mais Reich a eu un dernier coup sûr pour marquer le plus grand retour en séries éliminatoires du match en prolongation.

Reich, qui est maintenant l’entraîneur-chef des Colts, mènerait les Bills à une victoire sur la route à Pittsburgh la semaine suivante avant de rendre les rênes à une Kelly en bonne santé. Leur séries éliminatoires se terminerait deux matchs plus tard lors d’un démontage du Super Bowl 52-17 contre les Cowboys. Les Oilers ne gagneraient pas un autre match éliminatoire avant 2000 – bien après être devenus les Titans du Tennessee.

2. Colts 45, Chiefs 44 dans l’AFC Wild Card (4 janvier 2014)

Le plus grand déficit: 28 points. Kansas City a mené 38-10 avec 11:48 à faire au troisième quart.

Andrew Luck et Alex Smith ont chacun lancé quatre passes de touché, mais ce sont les premiers problèmes de roulement de Luck qui ont aidé les Chiefs à atteindre une avance de 28 points. Dwayne Bowe était un monstre pour Kansas City avec huit prises pour 150 mètres, mais il n’a pas réussi à échapper à T.Y. L’ombre de Hilton dans la plus grande performance de la carrière du Wideout d’Indianapolis. Il avait affiché des sommets en carrière dans les deux prises (13) et les verges de réception (224) tout en marquant le touché gagnant des Colts sur un jailbreak de 64 verges avec un peu plus de quatre minutes à jouer au quatrième trimestre.

La chance allait reprendre cet élan en Nouvelle-Angleterre la semaine suivante … et lancer quatre interceptions dans une défaite de 43-22 contre les Patriots.

3. Patriots 34, Falcons 28, OT, dans le Super Bowl 51 (5 février 2017)

Le plus grand déficit: 25 points. Atlanta a mené 28-3 avec 2:07 à jouer au troisième quart.

La raison pour laquelle 28 et 3 seront des nombres maudits dans l’état de Géorgie jusqu’à la victoire finale des Falcons au Super Bowl CXVII en 2073.

Depuis 2020, les Falcons n’ont remporté qu’un seul match éliminatoire depuis.

t-4. Chiefs 51, Texans 31 en AFC Divisional Round (12 janvier 2020)

Le plus grand déficit: 24 points. Houston a mené 24-0 avec 9:56 à faire au deuxième quart.

Tout ce qui pouvait mal tourner s’est mal passé pour les Chiefs lors de leurs débuts en séries éliminatoires en 2020. Les receveurs de Patrick Mahomes ont laissé tomber les passes, les équipes spéciales de Kansas City ont étouffé deux jeux différents qui ont mené aux touchés de Houston, et Kenny Stills a marqué le touché le plus facile de sa carrière lorsque l’équipe à domicile a juste oublié qu’il existait.

Mais ensuite, l’entraîneur des Texans, Bill O’Brien, a opté pour un panier au quatrième et 1 de la ligne des 13 mètres du KC, et les dieux du football l’ont puni pour sa lâcheté. Les larges receveurs de Mahomes se sont soudain souvenus comment attraper le ballon, ce qui a conduit Houston à recourir à la retenue et aux interférences pour arrêter les gros jeux en champ (aucune stratégie n’a fonctionné).

L’avance d’O’Brien n’a même pas atteint la mi-temps, en partie grâce à un faux botté de dégagement au deuxième trimestre étrangement chronométré qui n’a pas trompé l’unité des équipes spéciales auparavant déficiente de Kansas City. Il a ensuite perdu de 20 points alors que Mahomes a terminé sa journée avec cinq passes de touché dans une vitrine digne de quelques froides.

Ce n’était que la troisième fois dans l’histoire de la NFL qu’une équipe traînée par plus de 20 points allait gagner par 20 ou plus, et la première fois dans les séries éliminatoires.

t-4. 49ers 39, Giants 38 en NFC Wild Card Round (5 janvier 2003)

Le plus grand déficit: 24 points. New York a mené 38-14 avec 2:08 à jouer au troisième quart.

Kerry Collins a poussé New York à prendre une large avance dans une performance de 342 verges, mais son gros bras n’était pas à la hauteur de la double menace de Jeff Garcia sur l’autre ligne de touche. Garcia a gagné quatre fois plus de yards que son meilleur arrière (Garrison Hearst, qui a terminé à 15 yards) pour laisser la défense des Giants dans les trois premiers deviner lors d’un retour furieux.

Les Niners n’avaient que 1-13 après avoir été menés au cours des trois premiers quarts de la saison à ce moment-là, mais le vétéran quart-arrière et son jeune talentueux Terrell Owens ont refusé de descendre sans se battre. Owens a capté neuf passes pour 177 verges, deux touchés et deux conversions en deux points. Cependant, le véritable héros du retour de San Francisco a peut-être été le botteur de New York Matt Bryant, qui a mal réussi un essai de 42 verges sur le terrain qui aurait finalement suffi à repousser les 49ers ce dimanche.

San Francisco a transformé cet élan en un autre déficit énorme la semaine suivante. Garcia n’a pas été en mesure de ramener son équipe après un désavantage de 28-6 à la mi-temps à Tampa lors de la ronde de division.

Spots 6-10

6. Lions 31, 49ers 27 dans le match éliminatoire de la Conférence Ouest (22 décembre 1957)

Le plus grand déficit: 20 points. San Francisco a mené 27-7 au troisième trimestre.

t-7. Cowboys 30, 49ers 28 en éliminatoires divisionnaires NFC (23 décembre 1972)

Le plus grand déficit: 18 points. San Francisco a mené 21-3 au deuxième trimestre.

t-7. Dolphins 24, Browns 21 en éliminatoires divisionnaires de l’AFC (4 janvier 1986)

Le plus grand déficit: 18 points. Cleveland a mené 21-3 au troisième quart.

t-7. Colts 38 et Patriots 34 dans le match de championnat de l’AFC (21 janvier 2007)

Le plus grand déficit: 18 points. La Nouvelle-Angleterre a mené 21-3 au deuxième trimestre.

t-7. Titans 22, Chiefs 21 en AFC Wild Card Round (6 janvier 2018)

Le plus grand déficit: 18 points. Kansas City a mené 21-3 au troisième trimestre.