Les 100 meilleurs agents libres de la NFL en 2020 et où ils signent

Le marché des agents libres de la NFL 2020 regorge de grands noms – et d’un nombre surprenant de quarts vétérans. Des joueurs allant de Marcus Mariota à Dak Prescott en passant par Tom Brady se sont tous dirigés vers cette intersaison avec des contrats qui expirent.

Mais ce n’est que la pointe de l’iceberg. La classe d’agent libre de 2020 est empilée de haut en bas.

Il y a eu beaucoup de rumeurs avant le début officiel de l’année de la ligue 2020 le 18 mars. Plusieurs des meilleurs agents libres de la NFL n’auront pas à changer d’adresse car leurs équipes actuelles les auront volontairement à nouveau signer, soit à long terme contrats ou l’étiquette de franchise d’un an. D’autres trouveront de nouveaux logements.

Nous avons pris les 600+ agents libres de cette année et les avons ramenés au top 100. Ces classements ne reflètent pas seulement le talent, mais aussi l’âge et le potentiel. La liste sera mise à jour avec des signatures et de nouveaux candidats, selon les anciens combattants qui seront libérés à mesure que l’intersaison se prolongera.

1. Dak Prescott, QB

2020: Cowboys ->

2. Chris Jones, DT

2020: Resterait avec les Chiefs (étiquette de franchise)

3. Drew Brees, QB

2020: Saints ->

4. Tom Brady, QB

2020: Patriotes ->

5. Jadeveon Clowney, Edge

2020: Seahawks ->

6. Byron Jones, CB

2020: Cowboys ->

7. Arik Armstead, Edge

2020: 49ers ->

8. Shaquil Barrett, Edge

2020: Boucaniers ->

9. Justin Simmons, S

2020: Broncos ->

10. Amari Cooper, WR

2020: Cowboys ->

11. Yannick Ngakoue, Edge

2020: Resterait avec les Jaguars (étiquette de franchise)

12. A.J. Vert, WR

2020: Resterait avec les Bengals (franchise tag)

13. Ryan Tannehill, QB

2020: Titans ->

14. Everson Griffen, Edge

2020: Vikings ->

15. Derrick Henry, RB

2020: Titans ->

16. Philip Rivers, QB

2020: Chargeurs ->

17. Anthony Harris, S

2020: Vikings ->

18. Matt Judon, Edge

2020: Ravens ->

19. Kyle Van Noy, LB

2020: Patriotes ->

20. Joe Thuney, OG

2020: Patriotes ->

21. Anthony Castonzo, OT

2020: Colts ->

22. Austin Hooper, TE

2020: Faucons ->

23. Brandon Scherff, OG

2020: Resterait avec Washington (étiquette de franchise)

24. Hunter Henry, TE

2020: Chargeurs ->

25. Devin McCourty, S

2020: Patriotes ->

26. D.J. Reader, DT

2020: Texans ->

27. Chris Harris Jr., CB

2020: Broncos ->

28. Bud Dupree, Edge

2020: Resterait avec les Steelers (franchise tag)

29. Dante Fowler Jr., Edge

2020: Béliers ->

30. Teddy Bridgewater, QB

2020: Saints ->

31. Javon Hargrave, DT

2020: Steelers ->

32. Jack Conklin, OT

2020: Titans ->

33. Jordan Phillips, DT

2020: Projets de loi ->

34. Bryan Bulaga, OT

2020:

35. Cory Littleton, LB

2020: Béliers ->

36. Jamie Collins, LB

2020: Patriotes ->

37. James Bradberry, CB

2020: Panthères ->

38. Logan Ryan, CB

2020: Titans ->

39. Jimmy Smith, CB

2020: Ravens ->

40. Leonard Williams, DE

2020: Géants ->

41. Connor McGovern, OG

2020: Broncos ->

42. Karl Joseph, S

2020: Raiders ->

43. Maliek Collins, DT

2020: Cowboys ->

44. Graham Glasgow, OG

2020: Lions ->

45. Ndamukong Suh, DT

2020: Boucaniers ->

46. ​​Melvin Gordon, RB

2020: Chargeurs ->

47. Austin Ekeler, RB (RFA)

2020: Chargeurs ->

48. Blake Martinez, LB

2020: Emballeurs ->

49. Quinton Jefferson, DT

2020: Seahawks ->

50. Jameis Winston, QB

2020: Boucaniers ->

51. Jimmie Ward, S

2020: 49ers ->

52. Robby Anderson, WR

2020: Jets ->

53. Robert Quinn, Edge

2020: Cowboys ->

54. Michael Pierce, DT

2020: Ravens ->

55. Shelby Harris, DT

2020: Broncos ->

56. Matt Skura, C (RFA)

2020: Ravens ->

57. Jason Peters, OT

2020: Eagles ->

58. Andrew Whitworth, OT

2020: Béliers ->

59. Jason Pierre-Paul, Edge

2020: Boucaniers ->

60. Shaq Lawson, Edge

2020: Projets de loi ->

61. Emmanuel Ogbah, Edge

2020: Chefs ->

62. Bradley Roby, CB

2020: Texans ->

63. Vonn Bell, S

2020: Saints ->

64. Emmanuel Sanders, WR

2020: 49ers ->

65. Kenyan Drake, RB

2020: Dauphins ->

66. Derek Wolfe, DE

2020: Broncos ->

67. Kelvin Beachum, OT

2020: Jets ->

68. Kendall Fuller, CB

2020: Chefs ->

69. Damarious Randall, S

2020: Bruns ->

70. Kareem Hunt, RB (RFA)

2020: Bruns ->

71. Demar Dotson, OT

2020: Boucaniers ->

72. Breshad Perriman, WR

2020: Boucaniers ->

73. Michael Brockers, DT

2020: Béliers ->

74. Vic Beasley, Edge

2020: Faucons ->

75. Mario Addison, Edge

2020: Panthères ->

76. Markus Golden, Edge

2020: Géants ->

77. Marcus Mariota, QB

2020: Titans ->

78. Tre Boston, S

2020: Panthères ->

79. Brian Poole, CB

2020: Jets ->

80. Tony Jefferson, S

2020: Ravens ->

81. Damon Harrison, DT

2020: Lions ->

82. Joe Schobert, LB

2020: Bruns ->

83. Nick Kwiatkoski, LB

2020: Ours ->

84. Rodney McLeod, S

2020: Eagles ->

85. Eric Ebron, TE

2020: Colts ->

86. Ronald Darby, CB

2020: Eagles ->

87. Daryl Williams, OT

2020: Panthères ->

88. Eli Apple, CB

2020: Saints ->

89. Jordan Howard, RB

2020: Eagles ->

90. Ted Karras, C

2020: Patriotes ->

91. Danny Shelton, DT

2020: Patriotes ->

92. Carlos Hyde, RB

2020: Texans ->

93. Demarcus Robinson, WR

2020: Chefs ->

94. Taysom Hill, QB (RFA)

2020: Saints ->

95. Darqueze Dennard, CB

2020: Bengals ->

96. Matt Breida, RB (RFA)

2020: 49ers ->

97. Lamar Miller, RB

2020: Texans ->

98. Mike Daniels, DT

2020: Lions ->

99. Kevin Pierre-Louis. B

2020: Ours ->

100. Christian Covington, DT

2020: Cowboys ->

* Les agents libres sans restriction peuvent signer avec n’importe quelle équipe. Les agents libres restreints (RFA) peuvent recevoir un appel d’offres de leur équipe actuelle.