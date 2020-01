Les 12 runs consécutifs des 49ers montrent à quel point ils peuvent être étouffants en séries éliminatoires

Le premier départ de Jimmy Garoppolo en séries éliminatoires a commencé sur une bonne note. Il était responsable de 57 des 61 premiers mètres de son équipe alors que les 49ers prenaient une avance de 7-0. Le touché est venu sur une grève à Kendrick Bourne. Garoppolo a même lancé un bloc qui a renversé le secondeur du Pro Bowl Anthony Barr sur son cul.

Mais la victoire des 49ers 27-10 contre les Vikings n’était pas définie par ce que Garoppolo a fait dans la poche. Au lieu de cela, San Francisco a mis ce jeu de côté quand il a pris le ballon des mains de son quart-arrière et a effectué sa rotation arrière profonde jusqu’à la première victoire de la franchise en séries éliminatoires depuis la saison 2013.

Tevin Coleman a couru pour 105 verges et deux touchés. Raheem Mostert a ajouté 58 autres. En groupe, les Niners ont gagné 164 verges de plus que Dalvin Cook et l’offensive des Vikings. C’était le troisième différentiel de précipitation en importance dans l’histoire des séries éliminatoires de la NFL.

Et tout cela est arrivé parce que les difficultés de Garoppolo dans le champ avaient une solution aussi simple.

Les erreurs de Garoppolo ont transformé San Francisco en une infraction au sol

Les défauts que Garoppolo a montrés tout au long de sa première saison complète en tant que starter de la NFL sont apparus à nouveau contre les Vikings. Il a lancé 13 interceptions en 16 matchs de saison régulière, dont quatre avec des secondeurs plutôt qu’avec des défenseurs. Ce taux d’interception de 30% de secondeur était plus du double de la moyenne de la ligue de 14,5%.

Samedi, les cibles de Garoppolo ont été obligées de jouer en arrière défensif contre des joueurs comme Barr et Eric Kendricks tout au long de la première mi-temps.

L’interception de Garoppolo a conduit à un but des Vikings juste avant la mi-temps. En conséquence, Kyle Shanahan a décidé de s’éloigner le plus possible d’un roulement d’impulsion tout en conservant une avance de 14-10. Garoppolo a lancé 16 passes dans les 35 premières minutes du match et seulement trois au cours de ses 25 dernières.

Les 49ers ont effectivement fermé la porte aux Vikings avec un touché de 44 verges au troisième trimestre au cours duquel Garoppolo n’a pas reculé pour passer une fois. San Francisco a mâché plus de neuf minutes de temps de jeu sur ce disque et les deux qui ont suivi, le tout sans tenter un seul lancer.

Au lieu de cela, les 49ers ont opté pour 12 points consécutifs au troisième trimestre:

premier et 10 (9:42): Coleman pour 4 yards

deuxième et 6 (9:01): Coleman pour 6 yards

premier et 10 (8:18): Coleman pour 6 yards

deuxième et quatrième (7:37): Mostert pour 7 yards

premier et 10 (6:54): Mostert pour 4 yards

deuxième et 6 (6:14): Mostert pour 4 yards

troisième et deuxième (5:30): Coleman pour 11 yards

premier but (4:54): Coleman pour 2 yards, touché

premier et 10 (3:20): Coleman pour 6 yards

deuxième et quatrième (2:40): Coleman pour 3 yards

troisième et 1 (1:55): Coleman pour 0 yards

premier but et but (0:57): Mostert pour 2 yards

Ils n’ont gagné que 55 verges dans cette séquence, mais en raison de leur excellente position sur le terrain face aux erreurs des Vikings, ces entraînements ont récolté 10 points et un avantage de 27-10.

Un rôle réduit n’a pas dérangé l’augmentation du QB parce que son équipe gagnait.

“C’était génial”, a déclaré Garoppolo aux journalistes après le match. “Il y a eu un trajet où nous ne sommes pas passés du tout et [I] est sorti de la ligne de côté en souriant. “

Garoppolo n’avait aucune raison de lancer le ballon dans une infraction qui protégeait une avance de 17 points au quatrième quart. Il a remis les rênes à une acquisition d’agent libre clé (Coleman) et à une ancienne équipe d’entraînement vagabond qui a joué un rôle de premier plan alors qu’il n’a remporté que sept courses au cours de ses trois premières années dans la ligue (Mostert). Matt Breida, dont 2019 a été entaché par une blessure de fin de saison, s’est également présenté pour huit courses contre une défense des Vikings qui empilait de plus en plus la boîte.

En fin de compte, les 49ers ont confortablement remporté un match éliminatoire contre la huitième offensive de pointage de la ligue un jour où leur quart-arrière de départ n’a lancé que 131 verges. C’est parce que Shanahan savait que ses coureurs pouvaient rattraper le retard qu’il lui restait.

Le gambit a fonctionné comme un charme contre le Minnesota, même s’il a également soulevé des questions sur la performance des 49ers dans un scénario de retour.

Mais les grandes équipes trouvent des moyens de gagner. Les 49ers ont expulsé les Vikings de leur terrain en arrêtant le jeu risqué d’un bon quart-arrière non prouvé et en remettant le ballon entre les mains d’un peloton de confiance. Ils ont fait précisément le bon ajustement, et maintenant ils sont à un match du Super Bowl.