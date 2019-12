Les 15 meilleurs coups de basket de la décennie

Dix ans, c'est long avec beaucoup, beaucoup de tirs entre la NBA, la WNBA et le basket-ball universitaire. Mais ces 15 clichés se sont révélés particulièrement mémorables. Rejoignez-nous dans un voyage dans le passé.

Ray Allen, Heat vs Spurs, 2014

Les enjeux sont élevés pour beaucoup de clichés sur cette liste. Voici un rappel sur les enjeux impliqués: si Ray Allen rate ce tir, les Spurs remportent le match 6 et donc les finales NBA 2014. Au lieu de cela, il le fait, le Heat gagne en prolongation et remporte le match 7. Meilleur tir de l'histoire de la NBA.

Kyrie Irving, Cavaliers contre guerriers, 2016

Le vainqueur du match 7 dans les finales NBA 2016, au milieu d'une sécheresse de score pour les deux équipes, au-dessus du double MVP en titre de la NBA. Plan et moment incroyables.

Kawhi Leonard, Raptors contre Sixers, 2019

Boing. Boing. Boing. Boing. Bruissement.

Chris Paul, Clippers contre Spurs, 2015

Capsuleuse extraordinaire à l'une des meilleures séries de premier tour de tous les temps. Cette série a été si intense qu’elle a ruiné les rêves de titre des deux équipes: les Spurs parce qu’ils ont été éliminés et les Clippers parce qu’ils ont manqué d’essence au tour suivant. Quel coup, cependant.

Dirk Nowitzki, Mavericks contre Heat, 2011

Vous ne vous attendriez pas à ce que le tir le plus célèbre de Dirk soit un lay-up, mais Nowitzki a attaqué la jante avec quelques secondes à jouer dans le match 2 des finales de la NBA 2011 pour donner à Dallas une avance et une victoire qui a semblé monumentale dans le moment et a fini étant l'un des coups les plus conséquents de la décennie. Ce tir a égalé la série à 1-1 et a donné à Miami sa première défaite à domicile en séries éliminatoires cette année-là. Ce tir a gardé Dallas dans la série et a vraiment tourné la série en leur faveur. Et il l'a fait avec une main gauche blessée!

Stephen Curry, Warriors vs Thunder, 2016

Le tir de la saison régulière le plus mémorable de la décennie en NBA. Une distillation parfaite de la grandeur de Steph Curry.

Arike Ogunbowale, Notre Dame contre UConn, 2018

Arike Ogunbowale, Notre Dame contre l'État du Mississippi, 2018

L'une des plus grandes performances de la décennie a été remportée par Arike Ogunbowale dans le Final Four 2018 pour Notre Dame, où elle a décroché des tirs gagnants sur UConn pour se rendre au match de championnat, puis sur Mississippi State pour remporter le titre national. Incroyable.

Kris Jenkins, Villanova contre la Caroline du Nord, 2016

Voici un autre beau coup battant trois fois pour remporter le championnat NCAA de cette décennie. Tant d'oignons!

Ron Artest, Lakers contre Suns, 2010

Les finales de la Conférence de l'Ouest étaient à égalité 2-2 avec le match 6 pour Phoenix. Le match était à égalité à 101 avec quelques secondes à jouer. Kobe Bryant essaie d'être le héros avec un revirement sauvage de trois sur l'aile – regardez-le tenir la pose comme si ça allait! – que des ballons gonflables sur un pied et changent court. Mais Artest est Ronnie sur le coup et se fait repousser au buzzer pour gagner le match, plaçant L.A.de 3-2. Ils le ferment à Phoenix et remportent la finale contre les Celtics.

Nneka Ogwumike, Sparks contre Lynx, 2016

Pour couronner une dernière minute frénétique d'une finale WNBA frénétique – l'une des meilleures séries de basket-ball professionnel de la décennie, période – Nneka Ogwumike frappe un lapin de rebond à une jambe tout en tombant dans la voie pour décrocher la victoire dans une série qui pourrait vraiment sont allés dans les deux sens.

Damian Lillard, Blazers contre Rockets, 2014

Portland menait 3-2 au premier tour contre James Harden et les Rockets de Houston. Lillard terminait sa deuxième saison en NBA. Les Blazers n’avaient pas gagné de séries éliminatoires depuis 2000. Portland avait perdu deux points avec 0,9 seconde à jouer.

Dame a fait ça.

Damian Lillard, Blazers contre Thunder, 2019

Portland mène 3-1 sur Oklahoma City. Russell Westbrook, meneur de jeu de l'OKC, a parlé de manière sauvage de battre Lillard, même en faisant une célébration spéciale pour honorer la rivalité (bercer le bébé pour dormir). Dame met fin à cela avec un gentleman’s sweep off 27-footer et une vague au revoir à Westbrook.

Dearica Hamby, Aces contre Sky, 2019

C'est le vainqueur du jeu magnifiquement désordonné et très beau de Dearica Hamby de Las Vegas, qui ramasse un vol d'embrayage, pointe sur la touche, montre zéro horloge et continue de percer le vainqueur du jeu pour envoyer les As en demi-finale. Quel moment.

Sundiata Gaines, Jazz contre Cavaliers, 2010

Tous les clichés incroyables n'ont pas des enjeux incroyables. Voici une recrue non repêchée dans son cinquième match de la NBA contre LeBron James et les Cavaliers, et clouant trois victoires au buzzer. Gaines n’a pas duré longtemps en NBA, mais il a marqué de sa carrière un coup inoubliable avec ce tir.