Les 16 passes décisives de Draymond Green mènent les Warriors à une éruption contre Cavs, 131-112

Cela ne s’est pas beaucoup produit au cours de la saison NBA 2019-2020, mais contre les Cavaliers de Cleveland, les Golden State Warriors ressemblaient et jouaient comme la meilleure équipe du sol. Au lieu d’une perte serrée à la fin du match, les Warriors ont terminé leur soirée à Cleveland avec une victoire éclatante, 131-112.

Un monstre au troisième quart au-delà de l’arc a décidé du jeu en faveur des Warriors. Golden State a atteint un record de franchise de 10 points à 3 points sur 10 tirs sur 14 à Cleveland pour étirer leur avance à 105-78 au cours de la dernière période. Les Warriors ont terminé le troisième quart-temps en marquant 44 points pour les Cavaliers 19. Draymond Green a ajouté huit de ses 16 aides au troisième trimestre, tandis que Glenn Robinson III a ajouté 10 points.

À Cleveland, les Warriors ont connu l’une de leurs meilleures nuits de tir cette saison, avec sept joueurs marquant à deux chiffres sur 53,9% des tirs sur le terrain et 51,4% des tirs au-delà de l’arc.

Golden State a remporté une victoire bien méritée après avoir perdu 15 de ses 16 précédents et aura désormais la possibilité d’étendre ses chances de gagner lors de la prochaine rencontre avec les Wizards de Washington en difficulté.

Vert Draymond Vintage

L’ancien joueur défensif de l’année des Warriors a connu une saison de haut en bas mêlée de blessures et de jeu incohérent. Cependant, contre les Cavaliers de Cleveland, Green a montré pourquoi il était un joueur de calibre All-Star.

Derrière ses 16 passes décisives en carrière, Green a réussi un presque triple double contre les Cavaliers, ajoutant huit points, sept rebonds, deux interceptions et deux blocs.

Kevon Looney revient

En plus de la victoire, une autre note positive pour les Golden State Warriors est le retour du centre, Kevon Looney. Looney a raté les 18 derniers matchs avec une blessure à l’abdomen et a raté plus de matchs en raison d’une maladie neuropathique qui a retardé le début de la saison.

Looney a joué 12 minutes à son retour, totalisant deux points, quatre rebonds, deux interceptions et un blocage.

.