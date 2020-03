Les 24 points de Damion Lee mènent les Warriors sur les Sixers, 118-114

Alors que le jeu manquait de puissance star, les Golden State Warriors s’inclinent contre les Philadelphia 76ers à la hauteur de sa facturation samedi soir aux heures de grande écoute. Bien que Stephen Curry, Draymond Green, Ben Simmons et Joel Embiid nous soient tous exclus en raison d’une blessure – le jeu s’est transformé en une morsure d’ongle tardivement.

Les Sixers détenaient une avance de huit points avant la dernière période, mais ce n’était pas suffisant contre les Warriors de retour. Golden State est revenu dans le jeu derrière le tir d’embrayage de Damion Lee et Mychal Mulder.

Mulder a percé un pointeur ouvert de 3 points avec deux minutes à jouer pour donner à Golden State une avance de deux points. Le tir au coup franc en temps opportun et une paire d’arrêts défensifs ont scellé la victoire de retour des Warriors sur Philadelphie, 118-114.

La victoire des Warriors a brisé une séquence de 10 défaites consécutives à domicile. Golden State bénéficiera désormais de deux jours de congé avant d’accueillir Kawhi Leonard et les Los Angeles Clippers au Chase Center.

Damion Lee

Après avoir raté une paire de lancers francs et un 3 points ouvert tard contre les Raptors de Toronto, Lee a rebondi avec une performance impressionnante avec les Sixers en ville.

Lee a mené les Warriors en marquant avec 24 points sur 10 tirs sur 17. L’ancien gardien de contrat à double sens a ajouté six rebonds et trois passes décisives contre Philadelphie.

Le produit Drexel a marqué plus de 23 points lors de ses deux derniers matchs tout en renversant huit pointeurs de 3 points au cours de cette période.

Marquese Chriss

Marquese Chriss a réussi son troisième double-double au cours des quatre derniers matchs avec 13 points et 10 rebonds contre les Sixers. Bien que l’ancien joueur de loterie ait accumulé des chiffres en attaque, sa défense a été la clé de la victoire de Golden State.

Avec une avance d’un point des Warriors et moins de 30 secondes à faire, Chriss a réussi un coup décisif contre Mike Scott, de Philadelphie. L’improbable bloc de l’ancien Washington Husky a permis à Mulder de renverser deux lancers francs pour prolonger l’avance tardive de Golden State.

Mychal Mulder

Mulder a obtenu le signe de départ dans la dernière journée de son contrat de 10 jours et a continué son jeu impressionnant. Le tireur du Kentucky a enregistré un sommet en carrière de 18 points sur 5 tirs sur 10 avec 3 tirs sur 7 venant de l’extérieur de l’arc.

Golden State a une fiche de 3-3 depuis la signature de Mulder, avec des victoires contre les Sixers et les Nuggets de Denver. Le gardien canadien a marqué 14 points ou plus dans quatre des six matchs grâce à son contrat de 10 jours.

Il est sûr de dire que Mulder prouve qu’il appartient à la NBA depuis plus de 10 jours.

