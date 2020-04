Les 30 joueurs du premier tour du prochain repêchage selon ESPN

Comme chaque année, les experts ESPN établissent leur liste de favoris à choisir au premier tour du projet. Dans ce cas, dans le Draft 2020, et en analysant des pages plus spécialisées, tout indique que le joueur qui valorise le plus la presse spécialisée à choisir en première position est la base de la Géorgie Anthony Edwards, dont nous avons déjà analysé le jeu dans Blogdebasket.

Plus de doutes existent actuellement concernant le numéro 2. ESPN donne cette position à LaMelo Ball, joueur que nous avons également analysé ici. Beaucoup de combats pour les numéros 2 et 3 dans la plupart des sites Web spécialisés dans le projet entre des joueurs comme James Wiseman, Isaac Okoro, Deni Avdija (le seul non-américain qui se faufile), Onyeka Okongwu ou Obi Toppin.

Ce que la plupart des experts semblent souligner, c’est qu’il s’agit d’un repêchage avec des joueurs très talentueux qui peuvent marquer une époque en NBA.

Ce sont les 30 joueurs qui entreraient dans le premier tour du repêchage selon ESPN:

1. Anthony Edwards (Géorgie)

2. LaMelo Ball (États-Unis)

3. James Wiseman (Memphis)

4. Isaac Okoro (Auburn)

5. Deni Avdija (Isreal)

6. Onyeka Okongwu (USC)

7. Obi Toppin (Dayton)

8. Tyrese Haliburton (État de l’Iowa)

9. Killian Hayes (France)

10. RJ Hampton (États-Unis)

11. Cole Anthony (Caroline du Nord)

12. Precious Achiuwa (Memphis)

13. Tyrese Maxey (Kentucky)

14. Nico Mannion (Arizona)

15. Theo Maledon (France)

16. Jaden McDaniels (Washington)

17. Aaron Nesmith (Vanderbilt)

18. Devin Vassell (État de Floride)

19. Patrick Williams (État de Floride)

20. Saddiq Bey (Villanova)

21. Josh Green (Arizona)

22. Leandro Bolmaro (Argentine)

23. Jahmi’us Ramsey (Texas Tech)

24. Robert Woodard II (État du Mississippi)

25. Kira Lewis Jr. (Alabama)

26. Isaiah Stewart (Washington)

27. Aleksej Pokusevski (Serbie)

28. Vernon Carey Jr. (duc)

29. Cassius Winston (État du Michigan)

30. Jalen Smith (Maryland)

