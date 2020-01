Les 32 moments de basket-ball les plus emblématiques de Kobe Bryant, classés

La vie de Kobe Bryant a été interrompue dimanche à l’âge de 41 ans, ainsi que la vie de sa fille de 13 ans, Gianna Bryant, de six autres passagers et d’un pilote volant à la Mamba Academy sur l’hélicoptère Sikorsky S-76B de Kobe. Il s’agit d’une tragédie à plusieurs niveaux qui va bien plus loin que la perte d’un célèbre basketteur.

Pour les fans de basket-ball, Bryant était un joueur qui a saisi bon nombre des moments les plus emblématiques du sport dans l’histoire récente. Il est impossible de se souvenir de tous, mais en l’honneur de ses deux numéros de maillot (24 + 8), voici 32 que je n’oublierai jamais.

32. La fête du ballon aérien qui a tout déclenché

Il est tout à fait approprié que nous commencions par son moment le plus bas sur le terrain, qui s’est également avéré être son premier moment significatif en tant que pro. Bryant n’avait en moyenne que 15,5 minutes par match en tant que recrue dans cette équipe des Lakers de 1996-1997, mais à ce moment-là, ils avaient besoin de lui par nécessité. Le vétéran tireur Byron Scott était assis avec une blessure au poignet, le petit attaquant Robert Horry a été expulsé au troisième quart pour avoir poussé Jeff Hornacek, et Shaquille O’Neal a commis une faute avec 1:46 pour jouer dans le règlement après avoir mordu bêtement sur une fausse pompe Karl Malone . Cela a laissé un adolescent Bryant comme leur meilleur espoir de prolonger leur saison.

Il a fallu tout cela pour lui donner une expérience professionnelle formatrice qui allait conduire le reste de sa carrière.

31. Une douzaine de trois dans un match?

Fait amusant: Kobe tirait à 28 pour cent de la plage de trois points au cours des 34 premiers matchs de la saison 2002-03. Ma partie préférée, via l’histoire du jeu Seattle Post-Intelligencer:

En fait, avant le match, le chroniqueur du Los Angeles Times T.J. Simers a informé Bryant que sa fille – un tireur de champion d’État – pourrait battre Bryant dans un concours de tir à trois points. Il a demandé à Bryant de miser de l’argent sur le concours, le produit de la vente étant reversé à une œuvre caritative.

30. Le passe à lui-même sur le panneau

Kobe n’a pas été le premier à réussir ce mouvement – ce serait Tracy McGrady, qui l’a fait lors du match des étoiles NBA 2002. Mais il convient à l’audace de Kobe de l’avoir fait lors d’un match éliminatoire en 2008 contre le Jazz, puis de manière encore plus spectaculaire lors d’un match d’après-saison contre Houston la saison prochaine.

29. Derrière le dos sur les Nuggets



Les Lakers actuels ont un jeu défini où LeBron James lance une passe sur tout le terrain à Anthony Davis, un retardataire, après un lancer franc de ses adversaires. Voici comment je l’ai décrit il y a un mois et demi:

Dans ces situations, les Lakers aiment retirer Davis de la ligne de rebond et le placer dans le bloc opposé pour les premiers post-ups dans l’autre sens. (Ils ont emprunté cette tactique à Alvin Gentry, qui l’a utilisée pendant la brève période des tours jumelles des Cousins ​​Davis-DeMarcus des Pélicans). LA se rapproche de LeBron, et il précipite la balle pour nourrir Davis le plus rapidement possible, lui donnant de l’espace pour se retrouver en tête-à-tête avant l’arrivée des secours.

Au fil de l’année, LeBron est devenu plus audacieux avec ses laissez-passer post-entrée. Il évite parfois de dribbler le terrain et jette à la place des bombes de 60 pieds sur une corde dans les bras de Davis.

J’aimerais penser que le dunk de Kobe en 2003 les a inspirés.

28. Partager le MVP All-Star 2009 avec son ennemi juré

La querelle en cours de Kobe avec Shaq était si multicouche qu’elle a sa propre page Wikipedia en sept parties. Il est difficile de savoir quand ça a vraiment commencé et quand ça a vraiment diminué, parce que les deux hommes n’étaient pas exactement les narrateurs les plus fiables. (Rappelez-vous quand Shaq a dit à Stephen A. Smith que «tout était marketing?» Bien essayé, gros gars). Mais leur expérience All-Star 2009 est considérée comme un désescalator clé dans l’ensemble du canon. Comme l’a dit Shaq à Sam Amick d’USA Today en 2016:

“Tout est devenu cool (avec Bryant) mon dernier match des étoiles à Phoenix”, a déclaré O’Neal. «Moi et lui avons obtenu le co-MVP (à All-Stars). Ce fut un grand moment, (et) mon fils Shareef, qui avait environ neuf (ans) à l’époque (était là).

“J’allais juste remettre le trophée à Kobe, et Kobe regarde mon petit homme et dit:” Voilà, Shareef. “… J’ai été un peu surpris qu’il se souvienne de son nom. Il était comme: «Voilà, Shareef. Voici le trophée. “Puis j’ai su que tout ce qui s’était passé (à l’époque des Lakers) était idiot.”

27. Bienvenue à la NBA, Dwight Howard



C’était la première fois que Kobe tourmentait Dwight. Ce ne serait pas le dernier.

26. Bienvenue à la NBA, Yao Ming

Ce match a eu lieu tard dans la saison des recrues de 2002-2003 de Yao, et Yao a en fait tenu le coup avec 24 points et 14 rebonds avant de commettre une faute. Mais les Lakers ont encore eu le dernier mot, gagnant sans Shaq en double prolongation grâce aux 52 points de Kobe. “J’ai l’impression de vouloir me coucher rapidement”, a déclaré Yao par l’intermédiaire d’un interprète, via le New York Times. “Une fois que je dors, tout est dans le passé.”

Fait amusant: la voix que vous entendez dans le commentaire couleur de TNT n’est autre que Jeff Van Gundy. Quatre mois plus tard, les Rockets l’ont embauché pour être leur entraîneur-chef.

25. Bienvenue à la NBA, Ben Wallace



Vos yeux ne vous trompent pas: il s’agit bien du Thomas and Mack Center de UNLV, futur domicile de la NBA Summer League, devenue indépendante. À l’époque, il était l’hôte d’un match de pré-saison 1997-98 autrement oubliable entre les Wizards de Washington et les Lakers de Los Angeles.

Je vais laisser Marcus Vanderberg du blog Ball Don’t Lie Lie (maintenant disparu) le reprendre à partir d’ici:

Avec la fin du temps à la fin du premier quart, Bryant a croisé le gardien compagnon Jimmy Oliver et a jeté son dévolu sur le panier. Ben Wallace – ne sachant pas mieux ou prouvant qu’il ne s’en fichait même pas en 1997 – est entré dans la peinture et est devenu la première personne à se retrouver sur une affiche de Kobe. Bryant a décollé de l’intérieur de la ligne des lancers francs et a démoli Wallace avec un dunk féroce qui a excité le diffuseur du Hall of Fame Chick Hearn:

«Slaaaaaam dunk! Wooooo! “

24. Bienvenue à la NBA (Finales), Todd MacCulloch

Appeler les finales NBA 2002 anticlimactic, c’est comme dire que la neige n’est pas pratique pour les pilotes. Mais au cas où il y aurait encore du suspense, ce Kobe slam au troisième quart du match 1 l’a vaincu. Onze ans plus tard, ABC a commémoré ce dunk avec l’une des promotions les plus cool de la mémoire récente.

23. Pas encore, Kevin Durant



Je suis un aspirant pour les jeunes duels contre les vieux duels de tête. Celui-ci n’était pas le concours le plus astucieux, ni celui qui a mis fin à une série éliminatoire. Kobe et KD ont tous deux perdu plus de 30 points, mais ils ne se gardaient pas. Les deux ont réussi un gros tir après un gros tir, mais aucun des deux n’a réussi de panier dans les deux dernières minutes. Ce sont finalement trois manqués de Jeff Green qui ont mis fin aux choses. Pourtant, ce jeu préfigurait le passage du flambeau et était un signe que le Thunder allait être un sacré problème pour les années à venir. Comme Kobe l’a dit à Durant et Russell Westbrook après le match 6, “Heureux que nous ayons fini avec vous les gars.”

22. Calme, les fans de Denver

C’était une autre performance épique de Bryant contre un jeune pair (Carmelo Anthony) qui a été perdue dans l’histoire. Le coup de pied de ciseau trois Kobe a frappé J.R.Smith pour donner aux Lakers une avance d’un point avec un peu plus d’une minute à gauche est encore gravé dans mon esprit. Il en est de même de la grimace, une spécialité de Kobe qui a culminé à ce moment-là.

21. En parlant d’aspirer l’énergie du bâtiment

Avec 16 mots, Kevin Harlan de TNT a simultanément capturé un seul instant dans la carrière de Kobe et la qualité durable qui a fait de lui un méchant du basket-ball pour tant de fans non-Lakers.

20. Le batteur de buzzer sur Dwyane Wade



Kobe avait de nombreux batteurs de buzzer en saison régulière, mais celui-ci se démarque parce qu’il s’est racheté pour avoir raté une tentative de victoire de jeu quelques secondes auparavant.

19. Marquer 61 points au Madison Square Garden

La mystique du Madison Square Garden était cool, mais je me souviendrai surtout du mouvement de rotation et du cavalier que Kobe a fait à Wilson Chandler pour couronner la soirée. Brillance technique mêlée de créativité ingénieuse.

18. Kobe Bryant 62, Dallas Mavericks 61

Au cours du troisième trimestre, l’analyste de Lakers TV, Stu Lantz, a prononcé une ligne prophétique. “Le seul gars qui peut arrêter le n ° 8 ce soir”, a proclamé Lantz, “est Phil Jackson.” Il s’avère que Kobe est celui qui a décliné l’invitation de Jackson à revenir dans le match au quatrième trimestre, mais le point est toujours là.

17. Le tristement célèbre infâme

Comme de nombreux moments de Kobe, celui-ci a fini par être trop beau pour être vrai. Pourtant, je devais l’inclure.

16. Vaincre le «Kobe Stopper»

Ruben Patterson était autrefois un Laker de bout de banc qui, selon la légende, se surnommait le «Kobe Stopper» pour la façon dont il a défendu Bryant dans la pratique. (Comme avec d’autres histoires de Kobe, celle-ci est plus un mythe que la réalité). Patterson a finalement quitté l’équipe et s’est imposé comme un joueur défensif clé pour Seattle, puis Portland.

Cela nous amène à la finale de la saison 2003-04. Les Blazers venaient d’être éliminés des séries éliminatoires pour la première fois en 22 ans, tandis que les Lakers avaient besoin d’une victoire pour décrocher la division Pacifique. Pourtant, Portland a joué dur et aurait volé une victoire si Bryant n’avait pas frappé deux longs trois impossibles pour mettre fin au règlement et aux prolongations. Le premier était avec Patterson dans son maillot, tandis que le second était une boule de lune qui tombait dans le cerceau alors que Patterson et Theo Ratliff se précipitaient pour fermer.

Avec la victoire, les Lakers sont montés au deuxième rang et ont laissé tomber les Kings au quatrième rang. Cela a fait une grande différence dans leur éventuelle course à la finale de la NBA.

15. La magie n’a jamais eu de chance

Une autre brillante performance en séries éliminatoires de Kobe qui a été perdue avec le temps. Ce n’était pas le plus prolifique ni le plus important, mais cela donnait le ton à une série qui n’allait que dans un sens. J’ai le plus apprécié les performances de Kobe qui présentaient son jeu complet, et celui-ci était un exemple de manuel. Voici une ancienne ventilation Silver Screen and Roll qui vaut bien votre temps.

14. La séquence de 50 points

La trajectoire et le rythme actuels de la ligue peuvent rendre cette séquence moins impressionnante avec le temps, mais c’était absurde pour le moment. Voici un résumé.

13. Prenez ça, Alvin Gentry

Il est facile d’oublier à quel point les Lakers ont failli perdre la finale de la Conférence Ouest 2010. Ils ont dominé les deux premiers matchs, mais ont été déconcertés par une tactique audacieuse des Suns pour utiliser une zone de 2-3 pour limiter la domination intérieure de LA. LA n’a jamais vraiment résolu la ride des Suns, mais a conservé un avantage de 3-2 en série après le revers de Metta World Peace contre le buzzer dans le match 5.

Cela a préparé le terrain pour que Kobe ferme brutalement la porte dans le match 6. Après avoir principalement différé en première mi-temps, il a évité un retour furieux des Suns avec une série de tirs impossibles. Son avant-dernier seau était un fadeaway tournant de 21 pieds sur Grant Hill et Channing Frye pour repousser l’avance des Lakers à cinq. Son dernier cerceau: un faux saut à la pompe sur Hill à peu près au même endroit que le chronomètre. Alors qu’il tombait à travers le filet, Kobe a donné à l’entraîneur des Suns, Alvin Gentry, un petit coup de cul, comme pour dire: Nice try.

“Il y a un match intense qui se déroule et il faut presque rire de ce qu’il fait”, a été l’interprétation de Gentry. «Je veux dire, je pensais que nous avons joué une grande défense contre lui. Il a juste fait un tir difficile après un tir difficile. »

Et Kobe?

“Cela ressemblait à un coup beaucoup plus difficile qu’il ne l’était.”

12. A bientôt, Sacramento

Ma performance préférée en séries éliminatoires de Kobe une fois que vous séparez les enjeux. Il avait tout ce que nous avons appris sur Kobe.

Il est retourné à Los Angeles pendant la pause d’une journée après le match 3 parce que Vanessa était à l’hôpital. Une fois qu’il s’est senti convaincu qu’elle allait bien, il est retourné à Sacramento tard dans la nuit avant un match 4 de l’après-midi.

Il a embarrassé Némésis Vlade Divac avec un dunk orageux au début du match.

Au cours du deuxième quart-temps, il a dit à Chris Webber enragé de ne pas jeter le ballon après une faute offensive parce qu’il voulait battre les Kings à pleine puissance. Jim Gray, de NBC, a déclaré que c’était “une très bonne démonstration d’esprit sportif”. C’est une façon de le dire.

Interrogé à la mi-temps, Kobe a déclaré à Gray qu’il était heureux que les Lakers perdent parce qu’ils avaient besoin d’un défi.

Kobe a intimidé son chemin pour 19 lancers francs et 16 rebonds.

Son dernier seau impliquait de diviser une tentative de double équipe pour un lay-up pour mettre les Lakers à quatre.

Il a déclaré aux journalistes qu’il considérait le match comme «une situation de vie ou de mort», même si les Lakers avaient déjà une avance de 3-0 et avaient remporté leurs 14 matchs précédents. (Sans parler de la peur réelle de la santé de Vanessa).

11. A bientôt, San Antonio

Tout ce qui précède, distillé en un seul jeu.

10. Le passage officieux du flambeau

Nous pensions tous que ce serait le dernier match de Michael Jordan contre Kobe Bryant. Les étoiles étaient alignées pour quelque chose de spécial. Il a toujours dépassé les attentes.

Cela semblait être la nuit de MJ tôt. Il a cloué ses quatre premiers sauteurs, puis a récupéré une passe paresseuse de Shaquille O’Neal et l’a apportée à la maison. Mais ensuite, Kobe a commencé à tirer et à marquer, et à tirer et à marquer, et à tirer et à marquer, et à tirer et à marquer. Vingt-cinq points en cinq minutes. Quarante-deux à la mi-temps. Cinquante-cinq à la fin, reflétant le double nickel que Jordan a chuté contre les Knicks en 1995.

«Il est arrivé à un point où il y avait ce facteur de curiosité: allait-il atteindre 80? Je suis sûr que cela lui a traversé la tête », a déclaré Phil Jackson, préfigurant l’avenir.

(Il y a une histoire qui raconte que Kobe voulait récupérer Jordan pour l’avoir disséqué après une victoire de Wizards en début de saison, mais le calendrier ne correspond pas tout à fait).

9. Ce match 6-24

Gardons-le 100 pour une seconde: Kobe a été affreux lors du septième match de la finale de la NBA 2010 et a finalement été sauvé par Pau Gasol et Metta World Peace. Mais le triomphe ultime des Lakers était également un hommage à la détermination de Kobe face à l’échec.

8. La ruelle pour terminer le retour de Portland

L’histoire se souvient de cette pièce comme symbole de la relation Kobe-Shaq avant qu’elle ne devienne désordonnée. La réalité est plus complexe, mais rend également le moment encore plus riche. Extrait du livre de Roland Lazenby Showboat 2016: La vie de Kobe Bryant:

Les témoins pouvaient à peine croire ce qu’ils voyaient – un moment de liaison entre le centre et le garde – mais la victoire en était la preuve. C’était comme si Bryant avait refusé de se décourager, et cela a payé à la fin de la saison. «Je pense qu’ils sont venus à se respecter», [longtime Phil Jackson assistant coach Tex] Winter a déclaré, bien que les entraîneurs ne puissent jamais être sûrs de ce que les joueurs faisaient simplement en tant que geste public et de ce qu’ils ressentaient vraiment. Scoop Jackson, par exemple, a vu O’Neal courir à la fin du match, cherchant à célébrer avec tout le monde sauf son fleuret.

Interrogé sur O’Neal, Bryant haussa les épaules. «Nous le faisons simplement de nos manières distinctes», a-t-il déclaré. «C’est tout ce que nous avons fait toute la saison. Cela dépendait simplement de ce dont nous avions besoin dans certaines situations. Donc, même si nous nous séparons, tout est finalement lié. »

En 2009, le blogueur Jason Kottke a remarqué quelque chose de drôle sur la version non éditée du clip, qui a malheureusement été supprimée de YouTube: (Cette dernière partie est hélas).

O’Neal le jette vers le bas et la caméra le suit alors qu’il descend le court en criant de joie, passant totalement devant Kobe, qui tend la main vers le haut Shaq. Kobe attrape sans enthousiasme l’avant-bras d’O’Neal en passant; Shaq ne s’en rend même pas compte. […] Le clip non édité de la pièce1 montre une fin gênante à ce moment gênant. Après avoir célébré avec le banc des Lakers, Shaq cherche Kobe et les deux reconnaissent enfin le jeu ensemble. Mais c’est un bref instant; ils se giflent et se séparent, préfigurant le départ de Shaq quatre ans plus tard.

Le savoir ne fait qu’approfondir mon appréciation du moment. La beauté du basket-ball est que deux personnes sans chimie réelle peuvent devenir simpatico en un instant lorsqu’elles se mettent entre les lignes.

7. Sauvegarde de l’équipe Redeem

L’impact le plus notable de Kobe sur Team USA était intangible. Il a été la dernière star à s’engager à jouer aux Jeux olympiques de 2008, et son engagement a signalé l’importance de reconquérir la suprématie du basket-ball pour un équipage de stars plus jeune, dont le futur équipage de Banana Boat. Son leadership et son éthique de travail ont déteint sur ces joueurs, les élevant à des niveaux qu’ils n’auraient peut-être pas atteints autrement.

Mais je me souviendrai de la façon dont Kobe les a poussés au-dessus de la ligne d’arrivée au quatrième trimestre du match pour la médaille d’or lorsque la zone espagnole a dérouté tout le monde. Chaque fois que l’Espagne se rapprochait, Kobe avait la réponse. Ils ne pouvaient pas l’arrêter.

Quelques mois plus tard, il a suspendu sa médaille d’or dans le casier de Pau Gasol lors du camp d’entraînement des Lakers pour tenter de le motiver. Impitoyable, inconfortablement cruel et finalement réussi: tout droit sorti du livre de jeu de Kobe.

6. «Bryant, pour la victoire. Baaaaaaang ”

C’est à ce moment-là que la suprématie individuelle de Kobe a culminé. Quelques raisons pour lesquelles:

Il s’est produit à la fin de la meilleure saison individuelle de Kobe, alors qu’il a récolté en moyenne 35 points par match en menant une formation décrépite des Lakers à 45 victoires et une place en séries éliminatoires. Imaginez la saison MVP de Russell Westbrook, mais encore plus écrasante individuellement. C’était Kobe’s 2005-06.

Les Suns voulaient réellement jouer les Lakers au premier tour. Selon le livre de Jack McCallum: 07 Seconds or Less: My Season on the Bench with the Runnin ‘and Gunnin’ Phoenix Suns, les Suns pensaient qu’ils pourraient facilement exploiter la défense de transition des Lakers et amener Kobe dans un jeu égoïste. Ils ont même reposé des joueurs clés pour un concours ABC de fin de saison afin de faciliter le match.

Les 12,6 dernières secondes de régulation étaient sauvages. Avec les Suns en hausse de cinq, le très décrié Smush Parker, qui était à 1-14 du centre-ville de la série à ce jour, a stoppé trois pour réduire l’avance à deux. Steve Nash, de toutes les personnes, l’a retourné sur l’entrée qui a suivi, et Kobe a contourné Raja Bell et a frappé le flotteur liant le jeu sur les bras tendus de Boris Diaw. Tir absurde. (D’Antoni a ensuite dressé un magnifique jeu de lob hors limites pour James Jones qui a échoué parce que les officiels ont ignoré la prise flagrante de Luke Walton.)

Les Suns étaient toujours menés par un dans les dernières secondes des heures supplémentaires lorsque Nash a bizarrement dribblé sur la touche. Il a tenté de pivoter loin de Walton et Lamar Odom et a signalé un temps mort. Mais au lieu d’appeler une faute ou d’honorer la demande de Nash, les fonctionnaires ont appelé une balle de saut, même si une photo fixe a révélé plus tard que le pied de Walton était hors limites alors qu’il ligotait Nash. Walton l’a signalé à Kobe et vous savez le reste.

À l’époque, il semblait que les Suns étaient maudits et Kobe était destiné à trouver un moyen de gagner, quelles que soient les circonstances. Ce qui, bien sûr, a rendu le rallye de Phoenix d’un déficit de 3-1 pour gagner la série encore plus improbable.

5. Les lancers francs après avoir déchiré son Achille

L’entraîneur de longue date des Lakers, Gary Viti, a dit un jour que c’était le «moment le plus courageux» de Kobe. Je ne pense pas que Viti faisait référence à la douleur physique de Kobe – un Achille complètement rompu fait moins mal en ce moment que de nombreuses autres blessures graves. Au lieu de cela, je pense qu’il notait la force de Kobe pour lutter contre son angoisse mentale à la pensée que son corps s’effondrait finalement après des années de se sentir indestructible.

Regarder l’entrevue d’après-match de Kobe ne fait que ramener ce point à la maison. Il ressemble à un homme qui accepte enfin sa propre mortalité sportive.

4. Une légende est née

La plupart se souviennent de la première course de championnat de Kobe pour le retour du match 7 contre les Blazers, mais la victoire de six matchs de la série NBA Finals contre les Pacers n’était pas une marche dans le parc. Kobe s’est gravement blessé à la cheville lors d’une victoire au match 2 lorsque Jalen Rose de l’Indiana s’est glissé sous lui sur un sauteur de milieu de gamme. (Des années plus tard, Rose a admis qu’il l’avait fait exprès). Kobe a raté le match 3, une victoire facile de l’Indiana, et était un doute pour le match 4. Il a refusé de tirer des lay-ups pendant les échauffements d’avant-match, disant à Ahmad Rashad de NBC qu’il «le gardait pour le match». Le match est allé en prolongation, et avec Il reste 2:29 à Shaquille O’Neal en sautant pour un rebond avec Rik Smits.

Rappelez-vous: les Lakers n’avaient pas encore remporté de titre et se heurtaient à une équipe beaucoup plus expérimentée sur la route. Perdre ce match, et la série serait à égalité 2-2 avec l’Indiana hébergeant le cinquième match. Le MVP était sur le banc et sa co-star fonctionnait à moins que sa pleine capacité. La série a basculé dans la balance.

Réponse de Kobe:

Un crossover vicieux et pull-up pull sur Reggie Miller sur la prochaine pièce.

Un tir montant à peu près au même endroit sur un Mark Jackson décontenancé.

Un bloc crucial par derrière sur un layup d’Austin Croshere qui aurait réduit l’avance à un.

Un renversement de touche après que les Pacers lui aient réussi à lui refuser le ballon avec 5,9 secondes à jouer pour ramener l’avantage à trois.

C’est à ce moment que sa légende d’embrayage est née.

3. Un rideau d’appel pour les âges

Une moquerie caricaturale du jeu de basket-ball pendant les trois quarts qui s’est transformée en quelque chose de magique à la fin. Le fait qu’il ait dépassé les Warriors en battant le putain de record de victoires en une seule saison l’a rendu encore plus mémorable.

Quelle façon parfaite pour Kobe de sortir.

2. 81

La réputation de basket-ball de Kobe repose sur le principe qu’il joue de son mieux lorsque le moment est le plus important. Il est donc ironique que sa meilleure performance individuelle ait eu lieu dans l’un des cadres les plus anonymes de sa carrière.

Le match a eu lieu le 22 janvier 2006, un dimanche qui a été autorisé pour les deux matchs de championnat de la NFL. L’annonceur régulier des Lakers, Joel Meyers, appelait le match pour le titre NFC, laissant Bill MacDonald de secours pour le remplacer. Jack Nicholson ne s’est pas présenté. Plusieurs autres célébrités régulières ont supplié le match.

Au début, rien n’indiquait que Kobe était sur le point d’avoir une de ces nuits. Les Raptors sont sortis dans une zone 2-3 qui a coupé le reste des coéquipiers de Kobe. Ils ont pris une avance à deux chiffres et l’ont gonflé à 18 pour commencer le troisième trimestre. Kobe avait 26 points en première mi-temps: remarquable, mais pas inhabituel.

En fait, cela faisait partie du plan. Comme le meneur de jeu de Toronto, Jose Calderon, a déclaré à ESPN:

Les gens me demandent toujours: «Comment est-il possible de laisser un gars marquer 81 points?» Parce que nous avons gagné presque tout le match. Il peut continuer à marquer tant que nous sommes en place. Oui, il nous tue, mais le reste de l’équipe ne fait rien, et nous gagnons. Nous ne pensions pas qu’il continuerait de marquer comme il l’était.

Une fois que Kobe a commencé à chauffer le troisième trimestre, les joueurs des Raptors ont plaidé pour un changement de stratégie. Au lieu de cela, l’entraîneur Sam Mitchell a maintenu le cap. “C’était la chose la plus frustrante”, a déclaré le gardien Mike James à ESPN. “Peut-être que cela aurait dû être l’une de ces périodes où nous étions rebelles et allions contre la volonté de l’entraîneur.”

À ce jour, Mitchell défend sa décision. Comme il l’a déclaré à James Herbert de CBS Sports en 2017:

C’est toujours drôle pour moi parce que je regarde de l’autre côté, si nous gagnons le match. Parce que ce n’est pas comme si nous étions battus par 30. Nous gagnions le match. Mon processus de réflexion au cours de celui-ci était un, comment pouvons-nous le ralentir?, Et deux, nous pouvons toujours gagner le match. Aussi bon match qu’il avait, je pensais que nous avions autant de chances de gagner le match. Nous gagnions. Donc, vous savez, vous essayez de l’arrêter parce que si vous pouvez l’arrêter, cela augmente vos chances de gagner. Mais aussi, vous dites que même si nous ne l’arrêtons pas, nous pouvons toujours gagner ce match.

Il se donne trop de crédit, mais il a aussi un point. Quoi que fassent les Raptors, cela a fonctionné pendant une grande partie du match. Puis, sorti de nulle part, Kobe a pris feu et a attiré l’attention du monde du sport sur un jeu qu’ils auraient autrement ignoré.

Et pourtant, aussi magique que cette nuit a été, ça ne va pas rester avec moi autant que …

1. Kobe et Gigi, geeking out

… un père et une fille – un enseignant et un élève, un mentor et un mentoré – assis joyeusement à côté du terrain tout en se débattant sur un morceau de minutie de basket-ball dans un match ordinaire de la saison régulière entre deux équipes perdantes.

J’ai regardé cette séquence des centaines de fois au cours des 48 dernières heures, et ça m’attire toujours. Le monde n’a pas seulement perdu une star du basket dimanche. Il a perdu une icône passée et une légende future. Il a perdu un père fier et une fille heureuse, partageant un moment de routine tout en faisant ce qu’ils aimaient tous les deux.

Repose en paix, Kobe et Gianna Bryant.