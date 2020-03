Les 37 points et 13 rebonds d’Anthony Davis mènent les Lakers au-delà des 76ers

Les Lakers de Los Angeles ont défait les Philadelphia 76ers, 120-107.

Les 76ers ont pu prendre l’avantage dès que Mike Scott a abattu une paire de triplets tandis que les Lakers ont eu du mal à générer une belle apparence en demi-zone. LeBron James et Anthony Davis se sont finalement retirés du terrain, mais Philadelphie a répondu, ce qui a entraîné un temps mort pour l’entraîneur-chef Frank Vogel.

Avec James sur le banc, les Lakers ont mal tourné, car ils ne semblaient pas trouver leur rythme en tirant sur le basket-ball tandis que les 76ers ont trouvé le succès de loin. Los Angeles a fourni une étincelle momentanée, mais Philadelphie a réussi à clôturer le quart sur une course de 5-0 qui les a mis 35-28.

Tout comme au premier quart, la défense des 76ers a réprimé les Lakers alors que ces derniers se contentaient de sauteurs qui ne descendaient pas tandis que les premiers déplaçaient le ballon pour prolonger leur avance. Davis est rentré dans le match et sa présence a aidé l’équipe à se remettre sur la bonne voie, à éviter un coup sûr et à forcer un roulement.

La défense de Los Angeles a finalement repris car ils ont pu faire pression sur Philadelphie et générer des chiffres d’affaires qui les ont alimentés à la fin offensive. Davis et les Lakers ont subi une déchirure absolue, effectuant une course de 22-4 pour les mettre 65-54 à la fin du deuxième quart.

L’avalanche s’est poursuivie pour Los Angeles pour commencer le troisième trimestre alors qu’ils ont ouvert la période avec une course de 10-0 qui comprenait une profonde remontée de James. Malgré cela, Philadelphie s’est installée aux deux extrémités et a réduit le déficit à un seul chiffre.

La défense des Lakers a fait du bon travail en s’assurant de contester les tirs et en protégeant la jante, ce qui leur a permis de conserver leur avantage au milieu du quart. Rajon Rondo a réussi un triplé qui a permis de sauver quelques minutes bâclées qui ont permis à Los Angeles de gagner 96-80 avant le quatrième quart.

Philadelphie a été en mesure de prendre un peu d’avance en se dirigeant vers une équipe plus petite avec Al Horford aux cinq qui a ouvert des voies de circulation et des regards à trois points. Dwight Howard a fourni un ascenseur sur la fin offensive, se détachant pour un dunk et une paire de layups pour aider à garder les 76ers à distance.

Los Angeles a eu des difficultés à marquer contre la défense de zone de Philadelphie alors qu’ils se contentaient de trois, mais leur défense leur a permis de rester bien en tête.

James a réussi à sauter la voie de dépassement sur une passe de Horford et a terminé le jeu avec un dunk échappé, scellant essentiellement le jeu pour les Lakers.