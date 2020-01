Les 39 Blazers vainquent les Rockets en finale de Road Trip

Russell Westbrook a marqué 30 points ou plus pour la huitième fois lors de ses neuf derniers matchs, mais ce n’était pas suffisant pour les Rockets de Houston lors d’une défaite de 125-112 mercredi soir à Portland (score en boîte).

Les 39 points de Westbrook ont ​​été attribués à 16 des 29 (55,2%) tirs sur le terrain, et il a également récolté 10 rebonds et six passes.

Damian Lillard a mené les Trail Blazers (21-27) dans la victoire avec 36 points sur une efficacité fulgurante de 6 sur 12 (50,0%) sur une plage de 3 points. Il a également récolté 11 passes et 10 rebonds, ce qui représente le premier triple-double de sa carrière.

L’ancien attaquant des Rockets, Trevor Ariza, a égalé son sommet de la saison 2019-20 avec 21 points sur un tir de 9 sur 13 (64,3%). Dans l’ensemble, les Trail Blazers comptaient six joueurs différents avec deux chiffres de pointage.

Pour le match, Portland a tiré 51,7% du terrain et 36,1% sur 3 points contre une défense léthargique de Houston. Les Trail Blazers ont dominé les Rockets au deuxième quart, 41-24, et n’ont jamais regardé en arrière. De là, l’équipe à domicile n’a jamais traîné en seconde période.

Avec la défaite, les Rockets (29-18) ont terminé leur voyage de quatre matchs sur la route de la Conférence Ouest à 2-2. Ils joueront désormais cinq des sept matchs à Houston avant la pause des étoiles de la mi-février.

Houston menait par six points après le premier quart et par pas moins de 12 au début, mais les jambes fatiguées semblaient les rattraper lors de leur quatrième match dans une quatrième ville en six nuits et un troisième en quatre nuits.

James Harden (contusion à la cuisse gauche) et Clint Capela (contusion au talon droit) sont revenus après avoir raté la victoire de lundi dans l’Utah en raison d’une blessure, mais aucun partant ne ressemblait vraiment à son auto habituel. Harden a marqué 15 points sur 5 tirs sur 18 (27,8%), poursuivant sa récente récession, tandis que Capela n’a eu que deux points et sept rebonds en seulement 17 minutes.

Avec Capela en difficulté, Portland a dépassé les Rockets par une marge de 50-39 dans le match de mercredi.

Ben McLemore a marqué 17 points dans un nouveau rôle de banc, réalisant 5 tirs sur 9 (55,6%) à partir de la plage de 3 points. Eric Gordon a remplacé McLemore dans la formation de départ après avoir marqué 50 points lundi, mais Gordon n’a récolté que huit points à Portland sur un tir de 2 sur 10 (20%) depuis le terrain.

Les Rockets retournent à l’action vendredi soir avec un match à domicile contre les Mavericks de Dallas, avec un coup d’envoi prévu à 18 h 30. Au centre de Toyota Center. Le jeu sera télévisé au niveau national sur ESPN.

Les Rockets et les Mavs participeront au match de vendredi avec des records identiques de 29-18, à égalité au cinquième rang de la course éliminatoire de la Conférence Ouest.

.